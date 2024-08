Barcelona homenatja les víctimes del 17-A en el setè aniversari de l'atemptat

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Barcelona ha homenatjat aquest dissabte les víctimes de l'atemptat del 17 d'agost del 2017 en el setè aniversari d'aquell tràgic dia d'estiu. L'acte de record s'ha fet al memorial del pla de l'Os de la Rambla, tram fins on va arribar la furgoneta que va atropellar mortalment diverses persones circulant a gran velocitat pel mig de la Rambla. Supervivents i familiars s'han congregat en aquest punt per recordar els seus éssers estimats i dipositar flors. També ho han fet, en segon terme, representants de les institucions, com els consellers de Justícia i d'Interior, Ramon Espadaler i Nuria Parlon; el president del Parlament, Josep Rull; i l'alcalde Jaume Collboni, entre altres. Tots els assistents han guardat un minut de silenci.