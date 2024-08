Mata a trets una menor i fereix de gravetat la seua parella

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va matar ahir una jove d’uns 17 anys i va ferir greument la seua parella, de 36 anys, al disparar-los amb una arma de foc a la localitat toledana d’Otero, crim després del qual va ser detingut. El succés va passar a les 7.00 hores d’ahir dissabte en un habitatge ubicat al carrer Plaza, segons van informar fonts del servei d’emergències 112 de Castella-la Manxa.

A conseqüència dels trets va morir una menor, que no està confirmat si és filla de l’agressor o només de la seua dona, segons van indicar fonts de la delegació del Govern a Castella-la Manxa, que van precisar que l’home, de 45 anys, havia estat detingut per la Guàrdia Civil.Segons van indicar fonts de la investigació, no hi havia denúncies prèvies ni ordre d’allunyament en la parella, encara que la dona sí que està en el sistema VioGen per unes altres tres denúncies de maltractament contra altres parelles anteriors. Dos d’aquestes denúncies són ja inactives. La dona va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada en un helicòpter sanitari a l’Hospital 12 de Octubre de Madrid, va indicar la delegació del Govern.Pel seu costat, l’alcaldessa d’Otero, Ana Isabel Ladrado, va explicar que ella mateixa va alertar la Guàrdia Civil al sentir trets i veure que l’home detingut anava rere les dos dones abans de consumar el crim.Ladrado, que regenta un bar que és molt a prop de la casa en la qual han passat els fets, va relatar que quan estava obrint l’establiment, cap a les 7.00 hores, va escoltar una discussió i va donar avís a la Guàrdia Civil. Al cap de poc, va explicar que la dona va entrar al bar, amb una ferida a l’estómac, i cridava: “No sé si la meua filla està morta o ferida.”L’alcaldessa d’Otero va sortir al carrer, es va atansar fins a la casa en la qual han ocorregut els fets, situada al carrer Plaza, i, segons va dir, va ser quan van veure la noia tirada a terra, morta, pel que sembla amb un tret al front.Representants del Govern de Castella-la Manxa i de l’Executiu central van expressar ahir la seua “repulsa i condemna” pel crim.