Illa diu que complirà l'acord per al finançament malgrat "el soroll"

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Govern, Salvador Illa, ha assegurat que complirà l'acord per al finançament malgrat "el soroll" que s'està generant. Ho ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia', on també ha subratllat que no caurà a la trampa i que actuarà amb "lleialtat" pel que fa als acords signats amb ERC i els comuns. De fet, el cap de l'executiu ha defensat una política "útil i constructiva", deixant clar que l'acord no només serà beneficiós per a Catalunya, sinó també per al conjunt d'Espanya. "Buscarem camins per fer-ho efectiu, no serà senzill, però convido a tenir un enfocament constructiu i sumar-se al plantejament de Catalunya", ha dit.

El president ha recordat que allò que es posa sobre la taula és un model de finançament que proveeixi Catalunya dels recursos que necessita per prestar els seus serveis públics "dins del marc legal actual". Tot plegat amb un "horitzó federal" que s'integra "perfectament" en el marc de convivència de la Constitució espanyola. "Catalunya ha de tornar a liderar econòmicament Espanya i ser una de les regions líders a Europa", ha insistit.

Pel que fa a l'estructura del nou executiu, Illa ha afirmat que, de moment, el seu horitzó passa per un govern "en solitari", ja que els acords amb ERC i comuns no preveuen la seva entrada. "Seré fidel als acords d'investidura i ells seran els meus interlocutors prioritaris i preferents", ha assenyalat.