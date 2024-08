Puigdemont podria tornar a Catalunya a l'octubre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts preveu celebrar el seu congrés el 25, 26 i 27 d’octubre a Calella (Barcelona) “i no es descarta la presència del president Puigdemont”, segons van informar ahir fonts del partit, l’executiva del qual es reunirà demà dilluns per formalitzar la convocatòria. L’executiva preveu debatre i aprovar la proposta de reglament del congrés elaborada per la permanent del partit.

Segons les mateixes fonts, l’objectiu del congrés és definir una nova estratègia després de la pèrdua de la majoria independentista al Parlament i la ruptura del bloc en la investidura del socialista Salvador Illa al capdavant de la Generalitat amb un Govern “de base tripartida”.El partit va reiterar l’objectiu de rellançar l’independentisme perquè torni a ser majoritari per culminar la votació de l’1-O i convertir Junts en “una alternativa clara” al nou Govern.La proposta del partit és fer l’obertura i el tancament del congrés obert per a tots els afiliats de Junts, mentre que la resta de les sessions seran a porta tancada exclusivament per als delegats acreditats.A més de l’elecció de càrrecs de la formació, el congrés preveu tres ponències: estratègia, model de país i organització, i en el redactat de les ponències i els seus comitès podran participar persones independents “de rellevància”.En el congrés podran participar tres delegats de cada partit que han fet coalició amb Junts en l’últim cicle electoral, i també amb veu i sense vot “persones independents, no afiliades, de rellevància nacional, territorial o social”.El congrés de Junts es preveu per als dies 25, 26 i 27 d’octubre a Calella, però abans, demà, l’executiva nacional haurà de presentar el seu reglament, debatre-ho i aprovar-ho. El 3 de setembre es reunirà el consell nacional extraordinari per aprovar el reglament, i entre el 5 i 6 de setembre es demanarà la validació del text per part dels afiliats. Entre el 17 i el 30 de setembre s’hauran d’inscriure i escollir els delegats.