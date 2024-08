Ucraïna commemora la independència en guerra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va commemorar ahir el trenta-tresè aniversari de la independència d’Ucraïna després de la dissolució de la Unió Soviètica el 1991 amb un discurs en el qual va caracteritzar la incursió de les seues forces a la regió russa de Kursk com la màxima expressió del desig d’autonomia del seu país.

Per la seua banda, el president rus, Vladímir Putin, ha patit un dur revés a la seua imatge a Kursk, regió fronterera on l’exèrcit ucraïnès ha aconseguit obrir un segon front quan es compleixen 30 mesos de guerra, incursió que va tornar a agafar desprevingut el Kremlin.Amb tot, el president ucraïnès va afirmar que l’ofensiva en aquesta regió russa no és una “carta” que es pretengui jugar en unes possibles negociacions amb el Govern de Moscou i va assenyalar que no tots els objectius de l’operació es poden fer públics.