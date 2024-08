El 50% d'incidències ferroviàries a l'Estat es donen a Catalunya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transport, Óscar Puente, va assenyalar ahir que el 50% de les incidències de la xarxa de Rodalies a l’Estat es donen a Catalunya i va apuntar a la Generalitat al tenir-ne les competències de seguretat. Així ho va manifestar durant compareixença al Congrés i davant de les crítiques de Junts, que va carregar contra el Govern espanyol pel que considera un “maltractament” a les inversions que rep l’administració i les infraestructures catalanes. En la seua resposta, el ministre va explicar que Catalunya concentra el 25% de la xarxa de trens de rodalies de tot el país, però allà es produeixen el 50% de les incidències, una cosa que va atribuir a un problema en la seguretat, competència que tenen els Mossos d’Esquadra. Respecte al dèficit d’inversió denunciat per Junts, Puente va reconèixer que la infraestructura a Catalunya “ha estat abandonada durant molt temps”, però va dir que des del 2018 el seu Govern hi està “posant remei”.

Durant la seua compareixença, el ministre va rebre dures crítiques d’ERC i Junts per la seua gestió a Catalunya. La lleidatana Inés Granollers, diputada d’Esquerra, va denunciar la “manca d’inversions” i de “planificació” i va preguntar al ministre “per què tots els trens que ara paren a Lleida ara són Avlo però amb preu d’AVE”. En aquest sentit, va denunciar que avui un AVE entre Barcelona a Madrid val 68 euros, mentre que un Avlo entre Lleida i Madrid a la mateixa hora val 89 euros, 21 euros més. El diputat de Junts per Lleida Isidre Gavín va censurar el “maltractament” a Catalunya i va reclamar més inversions a Rodalies com a primera condició per negociar els Pressupostos Generals de l’Estat del 2025. En aquest context, el PSOE reclama als socis d’investidura “estar a l’altura” per aprovar els comptes.