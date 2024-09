La progressista Isabel Perelló, primera dona a presidir el CGPJ i el Tribunal Suprem

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va elegir ahir la magistrada catalana Isabel Perelló com a presidenta de la institució i del Tribunal Suprem, i es convertirà en la primera dona a exercir aquests càrrecs. Amb setze vots, Perelló, magistrada de la Sala Contenciosa Administrativa de l’Alt Tribunal i afiliada a l’associació progressista Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, es va imposar en la votació a la també progressista Ana Ferrer, el nom de la qual era rebutjat de ple pels vocals conservadors. Concretament, la seua candidatura va aconseguir el suport dels deu vocals del sector conservador i sis progressistes, davant els quatre que va aconseguir Ferrer, de la resta del sector progressista. Segons fonts jurídiques, les dos parts van cedir en la recerca d’entesa pel bé de la institució, que porta cinc anys embolicada en un procés de renovació dificultat per la falta d’entesa entre els blocs i PSOE i PP.

L’elecció de Perelló, que avui prendrà possessió del càrrec, té lloc en vigílies de l’obertura de l’any judicial, i després de quatre reunions infructuoses. D’aquesta manera, la magistrada catalana representarà oficialment l’òrgan de govern dels jutges en l’acte que presidirà el rei.Fonts del CGPJ destaquen l’ambient “cordial” al conclave, així com la voluntat de diàleg per part dels dos blocs, tot i que han tardat més d’un mes a designar a la presidència. Les fonts reconeixen que hi havia urgència per fer-ho per l’obertura de l’any judicial.Perelló va ser la ponent de la interlocutòria per la qual el Tribunal Suprem va rebutjar fa un any la petició del PSOE de revisar els vots nuls de les eleccions generals a la província de Madrid. Va considerar que la “mera diferència numèrica en els resultats” no era “base suficient” per a la revisió dels 1.200 vots en qüestió.Magistrada especialista en contenciós administratiu, la catalana és membre de la Carrera Judicial des de l’any 1985, i ha ocupat destinacions al Jutjat de Primera Instància de Maó i a l’Audiència Provincial de Barcelona. També va servir a l’Audiència Nacional i va ser lletrada del Tribunal Constitucional entre 1993 i 2003.Els vocals del CGPJ confien que el nomenament de Perelló marqui l’inici d’una “nova etapa”, en la qual hauran de cobrir les més de cent vacants que el bloqueig en la renovació de l’òrgan ha deixat a la cúpula judicial.

Satisfacció dels partits i les associacions judicials

El Govern espanyol, PP i associacions judicials van coincidir a valorar de forma “molt positiva” l’elecció d’Isabel Perelló com a presidenta del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). El president espanyol, Pedro Sánchez va assegurar que amb la seua elecció “Espanya recupera la normalitat institucional”, i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va remarcar que “per primera vegada en la història una dona presidirà el CGPJ i el Tribunal Suprem”.El portaveu del PP Miguel Tellado va celebrar que els vocals hagin pogut “elegir sense pressions de cap tipus” la seua nova presidenta, i va afirmar que “tot el que suposi avançar en la independència judicial és bo”.També l’Associació Professional de la Magistratura, l’Associació Judicial Francisco de Vitoria, Jutgesses i Jutges per la Democràcia i el Fòrum Judicial Independent van valorar que el CGPJ hagi actuat amb independència de criteri.