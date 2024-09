El Govern britànic, 'culpable' de més de 70 morts a Londres

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’informe final sobre el foc en el qual van morir 72 persones a la Torre Grenfell de Londres el 2017 reflecteix que una bateria de factors van contribuir a l’incendi més greu en la història recent del Regne Unit, amb retrets als successius governs que van consentir la construcció d’immobles sense prou garanties de seguretat i a les empreses que, amb una “falta d’honestedat sistemàtica”, van ocultar els riscos del revestiment de la façana, clau per a la ràpida extensió de les flames.

El responsable de la investigació, l’antic jutge Martin Moore-Bick, va sentenciar ahir en una compareixença pública que totes les morts eren “evitables” i va al·ludir a una concatenació de sentències, un “camí cap al desastre” en el qual, malgrat que no totes les parts tenen la mateixa responsabilitat, sí que hi ha molts actors implicats de manera directa o indirecta en l’incendi que va arrasar l’edifici de vint-i-quatre plantes.Els experts han conclòs que els successius governs que ha tingut el Regne Unit des dels anys noranta “van ignorar” o “van retardar” els dubtes que ja començaven a fer-se evident en relació amb els materials que les constructores estaven utilitzant per cobrir les façanes d’alguns edificis. L’administració pública va perdre “moltes oportunitats” de prendre mesures, encara que l’informe atribueix una especial culpa al Govern que el conservador David Cameron va compartir amb els liberaldemòcrates, per adoptar una sèrie de retallades en matèria de regulació. Els Bombers, per la seua part, no tenien una estratègia clara d’evacuació i van errar en les primeres conclusions sobre el foc. El revestiment va ser, “de molt”, el principal factor que va contribuir a expandir les flames, però les empreses fabricants portaven anys amb “estratègies deliberades i sostingudes” perquè els seus productes semblessin més segurs del que eren.Els processaments judicials no es preveuen fins a finals del 2026 i un hipotètic judici no arribaria fins al 2027, una dècada després de l’incendi.