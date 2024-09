Moncloa fulmina el Premio Nacional de Tauromaquia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern espanyol ha suprimit el Premio Nacional de Tauromaquia, atorgat fins ara pel ministeri de Cultura, atenent la “necessitat” d’adaptar els guardons institucionals “a l’evolució del sector creatiu i cultural en consideració a les demandes socials”. El Butlletí Oficial de l’Estat va publicar ahir la modificació de l’ordre que regula els Premios Nacionales, fulminant així el reconeixement a la tauromàquia.

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va celebrar ahir la supressió d’aquest guardó, anunciada pel seu departament a començaments de maig, i va assegurar que ha estat recolzat per “més del 90%” de les 3.268 entitats jurídiques i persones físiques que han participat en la consulta pública oberta pel seu ministeri. “Aquestes dades demostren que hi ha cada vegada més una majoria d’espanyols que ja no concorden amb el maltractament animal a la nostra societat”, va afirmar. El ministeri de Cultura subratlla que certes activitats lligades a la tauromàquia “són rebutjades per amplis sectors de la societat per considerar-se una forma inacceptable de violència contra els animals”, i defensa que els Premios Nacionales s’han de destinar a altres disciplines sobre les quals existeixi cert grau de consens social.Després que al maig Urtasun anunciés la supressió d’aquest premi, el PP va provar d’evitar-ho presentant una proposició no de llei que va ser rebutjada en la Comissió de Cultura del Congrés. Diversos polítics i dirigents autonòmics, com la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (PP), o el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page (PSOE), s’han mostrat en contra de suprimir-lo, i entitats del sector taurí han demanat el cessament d’Urtasun.En aquest escenari, el Govern de Castella-la Manxa va afirmar que crearà un guardó taurí en col·laboració amb altres comunitats. El conseller de Cultura de la Junta de Castella i Lleó, Gonzalo Santonja, va assegurar que el ministre de Cultura té “dret a equivocar-se després de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia”.