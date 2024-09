Óscar López jura com a ministre i afirma que té “moltes ganes de parlar”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va assegurar ahir en l’acte de presa de possessió del seu càrrec que després de sis anys com a cap de Gabinet del president del Govern espanyol té moltes ganes de parlar i que “n’hi haurà per a tothom, també per a l’oposició”, sobretot per “contrarestar” algunes de “les rucades que cal escoltar” en un moment “tan bo per al país”. “Fa sis anys gairebé que no parlo en públic. Els periodistes saben i intueixen les ganes que en tinc i les ganes que porto”, va reconèixer López en l’acte de traspàs de carteres amb l’ara governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá.

Fonts del ministeri per a la Transformació Digital van afegir després de l’acte la voluntat del ministre d’afrontar els discursos “de disc ratllat” i “malastrucs” del Partit Popular d’Alberto Núñez Feijóo.

López va fer aquestes declaracions després que tots dos juressin els seus nous càrrecs davant del rei al Palau de la Zarzuela. Escrivá no va fer declaracions ni a l’entrada ni a la sortida de l’acte de traspàs de carteres, on van ser presents diversos ministres, com la vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero; la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera o el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.