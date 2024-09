La maquinista que ha atropellat una menor a Montcada i Reixach dona positiu en drogues

Publicat per europa press

La conductora del tren Portbou-Sants que ha atropellat aquest dilluns a la tarda a una menor de 17 d’anys en creuar un pas a nivell a Montcada i Reixac ha donat positiu en drogues.

Segons ha pogut saber Europa Press, la Policia Local li ha realitzat la prova de drogues després de l’accident, i la dona ha donat positiu a diverses substàncies.

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes de l’accident, encara que el tren era semidirecte i no tenia una parada prevista en aquesta estació.

Fonts properes al cas han apuntat que "segurament anava en pilot automàtic", la qual cosa podria haver dificultat la detenció del tren.

Per determinar les causes de l’accident, els investigadors analitzaran la caixa negra del comboi per veure "quina velocitat passava el tren i si era la correcta", i les mateixes fonts afegeixen que la conductora no ha estat detinguda.

L’accident ha passat minuts abans de les 15 hores, quan dos noies --segons les primeres informacions-- han creuat les vies quan la barrera del pas a nivell estava abaixada.