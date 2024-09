Tensió a Ceuta davant d'un intent de salt massiu

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La frontera del Tarajal que separa Ceuta del Marroc va patir ahir tancaments intermitents per part de les forces de seguretat davant de l’intent d’entrada de més de 200 migrants pel doble tancat. Diverses convocatòries en xarxes havien cridat a portar a terme aquest salt massiu. Davant d’aquest temor, la Guàrdia Civil va augmentar el nombre d’efectius a la zona. La Gendarmeria marroquina va haver també de desplegar nombrosos efectius per controlar la situació, ja que els migrants, d’origen subsaharià i marroquí, s’havien dirigit cap a un turó pròxim a la duana per intentar dur a terme aquesta entrada en grup. Davant de la impossibilitat d’arribar a la doble tanca, una trentena de persones va provar d’entrar a Ceuta nadant a través del pas fronterer de Benzú i a la localitat marroquina de Castillejos, fronterera amb Ceuta, va aparèixer el cos d’un jove ofegat.

D’altra banda, al canal de la Mànega, que separa França del Regne Unit, almenys vuit migrants, tots homes adults, van morir en l’enfonsament d’una embarcació amb 59 persones a bord. Mentrestant, les arribades de cayucos van tornar a augmentar a les Canàries, amb 4 entre dissabte i ahir amb 240 persones a bord.