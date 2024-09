S'entreguen dos homes relacionats amb la mort de dues persones al barri de Font de la Pólvora de Girona

Punt on va passar el tiroteig a Font de la Pólvora.Gerard Vilà / ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts dos homes presumptament relacionats amb la mort de dues persones al barri de Font de la Pólvora de Girona per la revetlla de Sant Joan, després que aquests s'hagin entregat a la policia. Els arrestats tenen 23 i 26 anys i cap dels dos seria autor dels trets que es van produir aquella nit, quan una discussió va acabar a trets i amb posteriors aldarulls a l'Hospital Trueta de Girona. El resultat van ser un home i una dona morts i dos persones ferides de gravetat. Els responsables de l'atac van fugir. Les gestions fetes per la policia els darrers mesos han permès identificar i localitzar diversos implicats. La investigació continua oberta per localitzar i detenir la resta d'implicats.

Aquest dimarts, els dos joves han anat a dependència policials de Girona per lliurar-se i han quedat detinguts.

Els fets van desencadenar en una espiral de violència entre les famílies de les víctimes i del presumpte agressor. Es van produir incidents greus tant al barri de Font de la Pólvora com al del costat, Vila Roja, així com en altres llocs de la demarcació Girona, especialment al barri de Sant Joan de Figueres. Entre d'altres es van produir actes vandàlics i es van cremar béns materials i immobles propietat del presumpte agressor.

Precisament, entre el 26 de juliol i l'1 d'agost la Unitat d'Investigació de la Regió Policial de Girona va detenir nou homes d'entre 34 i 55 anys com a presumptes responsables de delictes de danys, violació de domicili, lesions i desordres públics. Tots ells estaven relacionats amb les destrosses en habitatges propietat del presumpte agressor i dos d'ells, a més, estaven presumptament relacionats amb els incidents ocorreguts a l'Hospital Josep Trueta de Girona, quan després del doble crim un grup nombrós de persones va accedir a l'hospital i van ferir lleument dos dels agents que estaven garantint la seguretat del recinte.

Des dels fets i fins a data d'avui es manté actiu un dispositiu policial preventiu de manera permanent per part d'equips d'ordre públic als barris del sector est de Girona, principalment a Font de la Pólvora i Vila Roja, per donar seguretat als veïns i evitar actes vandàlics i incívics, segons han explicat els Mossos.