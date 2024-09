Israel mata un comandant de Hezbollah i deu comandaments més a Beirut

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va llançar ahir el que va qualificar com un “atac selectiu” contra Hezbollah a la capital libanesa, en el qual va assegurar haver matat el cap d’operacions de la milícia xiïta, Ibrahim Aqil, i uns altres deu comandaments. El bombardeig sobre la ciutat va segar almenys catorze vides, entre les quals les de menors, i va causar ferides a 66 persones. Israel va respondre així a l’amenaça de Hezbollah, que aquesta setmana ha patit els atacs a les seues milícies amb les explosions coordinades dels seus cercapersones i walkie-talkies.

Hezbollah havia amenaçat ahir amb el llançament de 140 míssils contra el nord d’Israel en represàlia pel bombardeig israelià de dijous a la nit al sud del Líban. L’atac va destruir un centenar de llançadores de coets en el raid aeri més intens d’aquest any contra Hezbollah.Israel manté el pols i assegura que els atacs seguiran fins que els israelians desplaçats de les comunitats frontereres al nord del país puguin tornar a les seues llars. “La sèrie d’operacions en la nova fase de la guerra continuarà fins que aconseguim el nostre objectiu: garantir la tornada segura de les comunitats del nord a les seues llars”, va advertir el ministre de Defensa, Yoav Gallant. A més, el president d’Israel, Isaac Herzog, va recalcar que el seu país “no volia aquesta guerra”, però va recalcar que tenen el dret a “viure com qualsevol altre poble, en pau”.L’encreuament d’atacs entre Israel i la milícia xiïta suposa una nova escalada bèl·lica, mentre creix el temor que el conflicte a la Franja de Gaza s’estengui i altres països com l’Iran o l’Iraq s’involucrin.En aquest context, els EUA van assegurar que la guerra encara és evitable entre Israel i Hezbollah. “Moltes coses no semblen realistes fins que les aconseguim”, va afirmar el cap de la Casa Blanca, Joe Biden. Aquestes declaracions arriben després que la portaveu del Pentàgon advertís dijous que “confiem en la nostra capacitat per protegir les nostres forces i acudir en defensa d’Israel”.Per la seua part, portaveu del secretari general de l’ONU, Stéphane Dujarric, va instar les parts al Pròxim Orient a reduir les tensions i va apel·lar al diàleg.

Alemanya exporta menys armes a Jerusalem però nega un boicot

Alemanya ha reduït la venda d’armes a Israel de forma dràstica des de començament d’any, tot i que el Govern que lidera Olaf Scholz assegura que “no existeix cap prohibició sobre l’exportació a Israel” i nega qualsevol boicot al país hebreu. L’Executiu alemany va aprovar el 2023 exportacions d’armes a Jerusalem per valor de 326,5 milions d’euros, deu vegades més que el 2022. El gruix va ser aprovat després de l’atac terrorista de Hamas del 7 d’octubre. Aquest any, entre el gener i el 21 d’agost, les aprovacions de vendes de material bèl·lic a Israel van ser per valor de 14,5 milions, però només 32.449 euros van correspondre a armes de guerra.