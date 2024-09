Macron nomena el Govern més conservador entre grans crítiques

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president francès, Emmanuel Macron, va nomenar ahir els membres del nou Govern amb una ideologia majoritàriament conservadora, malgrat que l’esquerra va guanyar els comicis. Ho va fer a proposta del primer ministre conservador, Michel Barnier, dos mesos i mig després dels comicis que Macron va convocar de forma anticipada. El secretari general de l’Elisi, Alexis Kohler, va revelar els noms del gabinet mentre milers de persones convocades per entitats i partits d’esquerra es manifestaven en una seixantena de ciutats contra Macron i Barnier.

Una de les peces clau del nou Executiu, que simbolitza aquest gir ideològic a la dreta, és el ministre de l’Interior, Bruno Retailleau, fins ara cap del grup al Senat dels Republicans (LR, el partit de Barnier), conegut per les seues posicions particularment dures en immigració. L’única figura procedent de l’esquerra, l’exdiputat socialista Didier Migaud, ocuparà la cartera de Justícia. Migaud era fins ara el responsable de l’Alta Autoritat per a la Transparència de la Política, i estarà just per sota de Barnier.En Defensa repeteix Sébastien Lécornu, mentre que Jean-Noël Barrot assumirà les regnes d’Afers Exteriors. Tant un com l’altre són coneguts per la seua proximitat a Macron. Hi ha també diversos noms més que repeteixen al nou Govern, com la titular de Cultura, Rachida Dati, o Catherine Vautrin, que passa a Relacions amb els Territoris.Antoine Armand, de només 33 anys, serà el responsable d’Economia. No menys rellevant en un moment crític per a les finances públiques franceses, i a només uns quants dies de la presentació dels pressupostos del 2025, serà la figura del nou ministre d’Hisenda, Laurent Saint Martin, que en el seu cas estarà orgànicament vinculat al gabinet del primer ministre, la qual cosa diu molt de la voluntat de Barnier de supervisar el seu treball de prop.Mentrestant, els manifestants convocats per entitats progressistes van carregar contra Barnier i Macron, a qui van reclamar que dimiteixi. El líder de La França Insubmisa, Jean-Luc Mélenchon, va afirmar que “Barnier no té futur”, i va dir que serà derrotat per una moció de censura al Parlament.

El Parlament, més fragmentat que mai

El nou Govern francès haurà d’afrontar el difícil repte d’aconseguir els suports per imposar-se en les votacions a l’Assemblea Nacional. Les forces progressistes, que no són a l’Elisi malgrat haver guanyat els comicis, ja han anunciat el seu rebuig del gabinet de Macron. La ultradreta de Marine Le Pen, que es va quedar com a tercera força malgrat haver vençut en percentatge de vot, jugarà un paper clau en aquesta legislatura.