Aproven el Pacte de Futur malgrat l'oposició russa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Assemblea General de l’ONU va aprovar ahir la proposta de Pacte de Futur malgrat les objeccions de diversos països, com Rússia, per irregularitats en el procediment. El president de l’assemblea, Philémon Yang, va posar en relleu aquest acord que “promet afrontar crisis immediates” i “assentar els fonaments per a un ordre global sostenible, just i pacífic”.

Almenys quatre persones van morir i 18 més van resultar ferides després d’un tiroteig la nit de dissabte a diumenge a la localitat de Birmingham (Alabama, EUA). A més, hi havia unes altres quatre persones greument ferides i les vides de les quals corrien perill moments després dels fets. Les autoritats intentaven trobar el parador dels autors i revelar el mòbil del crim.

Almenys 51 persones han mort a causa d’una explosió de gas registrada en una mina de carbó situada a la província iraniana de Khorasan del Sud, a l’est del país. L’explosió va tenir lloc dissabte a la nit a causa de l’alliberament de gas metà en un dels túnels d’una mina de la ciutat de Tabas, a la província de Khorasan del Sud.

Dos persones van morir ahir en sengles accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d’una furgoneta, de 33 anys i veí d’Argentona, va morir a primera hora del matí després d’un xoc a la B-23 a Sant Joan Despí. Més tard, al voltant de les dos del migdia, un motorista va perdre la vida la carretera C-51 a Rodonyà, a l’Alt Camp.