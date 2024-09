Jordi Hereu intervé en català al Consell de la UE per reivindicar-ne l'ús

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, va intervenir ahir en català a la sessió pública de la reunió de ministres responsables de Competitivitat de la UE que es va celebrar a Brussel·les per reivindicar l’ús de les llengües cooficials a les institucions europees, convertint-se així en el segon ministre de la història que utilitza el català en aquest fòrum, després que fa 19 anys també ho va fer José Montilla. Hereu, que va ser ja el primer a respondre en català en una sessió de control al Congrés, va voler traslladar la normalització del multilingüisme a l’esfera comunitària coincidint amb el Dia Europeu de les Llengües, que es va celebrar ahir.

El gest d’Hereu se suma a la carta que aquesta mateixa setmana va enviar el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, per demanar de nou a la presidenta del Parlament Europeu, la conservadora Roberta Metsola, que s’aprovi l’ús del català, l’eusquera i el gallec com a llengües oficials a la institució.Per la seua part, el conseller d’Acció Exterior, Jaume Duch, va confiar aconseguir “a curt termini” la majoria per permetre l’ús del català al Parlament Europeu. Duch va afirmar que aquest seria un “pas important” mentre s’espera l’oficialitat a la UE, que és “més complicat” perquè és necessari el suport dels 27.