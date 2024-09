Montero limita a l'IRPF la cessió de tributs a Catalunya pactada amb ERC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del Govern espanyol i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va assenyalar ahir que l’acord entre PSC i ERC per al finançament singular de Catalunya es limita de moment a cedir la recaptació de l’IRPF a la comunitat. Amb tot, en declaracions des de Cadis, va apuntar que la “vocació” és augmentar les cessions de “gran part dels impostos que recapta” Catalunya “de forma gradual, al llarg dels anys”.

“Ara mateix el que hi ha és respecte a l’IRPF, que és el que apareix en l’acord. I tot el que no apareix en l’acord no està ni pactat ni decidit”, va recalcar la ministra. L’acord “parla literalment d’una data per al que significa l’IRPF i d’una vocació que al llarg dels anys es té l’expectativa” de cedir més impostos, va asseverar.Després d’aquestes declaracions, ERC va matisar que després de la cessió de l’IRPF el 2025, “s’haurà de cedir la resta” d’impostos tal com figura en el seu pacte per a la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Per als republicans, de les paraules de la ministra es desprèn que el Govern central “complirà el que surt de l’acord” i aquest pacte, van afirmar, inclou que la Generalitat “gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos que es paguen a Catalunya, començant pel 100% de l’IRPF el 2025.”A les paraules de Montero també va reaccionar des de Lleida el secretari general de Junts, Jordi Turull (més informació a la pàgina 5) i la Comunitat de Madrid, que va instar Montero a “explicar tot l’acord”.

Cantàbria i la Rioja reclamen retirar la quota catalana

La presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, i el president de la Rioja, Gonzalo Capellán, van exigir ahir a Pedro Sánchez la retirada de la proposta d’oferir un finançament singular per a Catalunya. “Li he demanat que retiri el concert separatista i talli de soca-rel qualsevol avanç cap a la independència fiscal de Catalunya, que no pot sortir del règim comú”, va declarar la popular Sáenz de Buruaga després reunir-se amb el cap de l’Executiu a Moncloa. “Desfigura l’estat de les autonomies”, va avisar. Gonzalo Capellán, també del PP, va expressar la seua oposició a qualsevol acord de finançament que impliqui la pèrdua de recursos per al seu territori.Sánchez va aconseguir rebaixar els ànims del president asturià, el socialista Adrián Barbón, un dels barons que s’han mostrat contraris al pacte assolit entre el seu partit i ERC, donant-li “garanties” que la reforma del sistema de finançament es negociarà de forma multilateral i que l’Executiu presentarà una proposta en la qual totes les comunitats augmentin els seus ingressos.Tanmateix, Barbón també va voler deixar clar al president la seua posició crítica amb el concert econòmic pactat entre PSC i ERC, avançant que no donarà suport “a res que perjudiqui els interessos d’Astúries”.