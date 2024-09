El Suprem rebutja els recursos i confirma que no aplica l'amnistia al delicte de malversació dels condemnats per l'1-O

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala penal del Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i diversos processats per l'1-O i confirma que no aplica l'amnistia al delicte de malversació en aquesta causa. Hi ha un vot particular discrepant amb la decisió. Van presentar recurs Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull. La sala considera que els condemnats van cometre malversació amb un benefici personal de caràcter patrimonial. El Suprem també ha rebutjat un recurs de Vox, que pretenia que el delicte de desobediència també fos exclòs de l'aplicació de la llei d'amnistia.