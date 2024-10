El Consell d'Europa declara Assange “pres polític”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell d’Europa va declarar ahir “pres polític” el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, que en la vigília va acudir al seu Parlament a Estrasburg, on va denunciar haver estat perseguit per tan sols fer periodisme, una intervenció amb què va trencar el seu silenci després de ser alliberat al juny.

El Parlament va explicar que aquesta designació ve motivada pel tracte “desproporcionadament dur” del qual va ser víctima Assange i pel “perillós efecte paralitzador” que pot tenir en altres periodistes i investigadors que decideixin denunciar o portar a terme la seua feina.El ple va instar els EUA a investigar els presumptes crims i violacions dels Drets Humans revelats per Assange i va remarcar que al no fer-ho, així com el “tracte dur” que li va infligir, fa creure que buscava “ocultar les males accions dels seus funcionaris en lloc de protegir la seguretat nacional”. De la mateixa manera, va sol·licitar als EUA, com a Estat observador del Consell d’Europa, que “reformi urgentment” la seua llei d’espionatge, la qual data del 1917, i n’exclogui editors, periodistes i investigadors si divulguen informació classificada en la qual es denuncien “delictes greus”.