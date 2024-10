Torres demana al PP rectificar el veto a parlar de migració

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va demanar ahir al PP que “reflexioni” i “rectifiqui” la decisió de cancel·lar les converses amb el Govern central sobre la crisi migratòria de les Canàries al·legant que l’Estat havia rebutjat l’ajuda de la Unió Europea perquè, va assegurar, els populars “s’han equivocat greument”. Ho va dir a Las Palmas de Gran Canaria, on va instar el PP a deixar les “excuses peregrines” i reprendre la via de la institucionalitat i la de la recerca de les solucions en lloc d’estar “permanentment” en el soroll, la batussa i l’enfrontament.

De la mateixa manera, Torres els va reclamar que canviïn l’actitud perquè “quan resulta que gairebé arribem al final dels processos sempre sorgeix la seua negativa”. “Va passar amb el camí d’estabilitat, que eren més diners per als ajuntaments. El 23 de juliol no hi anaven a votar en contra i quan van veure que el Govern podia tenir una derrota hi van votar en contra perquè van anteposar que el Govern tingués una derrota a aconseguir més fons”, va assenyalar. Va recordar que va passar el mateix amb el permís de paternitat, amb la pujada del salari mínim interprofessional o amb la modificació de la llei d’estrangeria per distribuir menors migrants no acompanyats en el conjunt d’Espanya. Així mateix, va afirmar que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “s’equivoca” si uneix els conceptes d’immigració i de delinqüència “com si fossin un igual”, ja que els immigrants han donat “força prosperitat” a Espanya i a les comunitats autònomes. Ayuso havia defensat hores abans que el PP hagi trencat les converses amb el Govern central per tractar la crisi migratòria i va expressar el seu dubte sobre si a l’Executiu li interessa “un canvi sociològic immens” sense que hi hagi “integració”. “Tinc la sensació que és obrir com una aixeta, donar l’esquena a la realitat i permetre que Espanya sencera vagi veient com hi ha un canvi sociològic immens sense buscar una integració”, va plantejar.