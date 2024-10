Un fill de Bin Laden, expulsat de França per un tuit sobre els atemptats de l’11-S

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern de França ha ordenat l’expulsió d'Omar Bin Laden, fill del difunt líder d’Al Qaeda Usama Bin Laden, després que la Justícia hagi recolzat un dictamen administratiu dictat arran d’un missatge publicat el 2023 a la xarxa social Twitter –ara X- en el qual elogiava la memòria del seu pare en l’aniversari dels atemptats de l’11 de setembre de 2001.

Omar Bin Laden viu des de fa anys al departament d’Orne, el prefecte del qual va dictar l’ordre inicial d’expulsió. Un tribunal va avalar dilluns aquesta mesura, segons fonts del Ministeri de l’Interior citades per 'Le Figaro', el que ha portat al titular de la cartera, Bruno Retailleau, a fer pública l’ordre aquest dimarts.

El fill del líder d’Al-Qaida, que podia residir a França en estar casat amb una dona de nacionalitat britànica, no només haurà d’abandonar el país sinó que tindrà prohibit tornar "per qualsevol motiu", ha confirmat el ministre, recordant així mateix l’"apologia del terrorisme" origen de la mesura administrativa. Coincidint amb l’aniversari de l’11-S, Omar Bin Laden va publicar: "La història només s’escriu amb la sang de les persones, per explicar la història dels màrtirs que han fet història, construït nacions i portat la glòria. La seua sang és el salvavides de la nostra fe fins el dia del judici final".