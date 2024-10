El Govern vol eliminar la cita prèvia obligatòria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern vol acabar amb l’obligatorietat de demanar cita prèvia per fer tràmits als serveis públics de Catalunya i planeja fer-ho en un termini aproximat de nou mesos. Així ho va anunciar ahir el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que va advocar per posar fi a la “imposició” de la cita prèvia que es va consolidar després de la pandèmia. Va presentar una bateria de mesures per a la millora de l’administració, que incorpora un programa de beques per a 2.000 joves per atansar-los al sector públic, i que vol professionalitzar alts càrrecs. “Hem d’acabar amb aquesta mala pràctica, que ha fet que moltes vegades l’atenció presencial hagi perdut qualitat i que la ciutadania agafi desafecció quan es dirigeix als serveis públics”, va dir.

El Consell Executiu aprovarà avui aquest pla, que inclou 17 mesures de xoc, i a més es constituirà una comissió d’experts, integrada per 13 persones especialitzades en gestió pública o transformació digital. Aquesta vetllarà per la simplificació de la normativa i els processos i la digitalització de l’administració per tal de garantir l’atenció presencial a la ciutadania.Dalmau va matisar que el pla de l’Executiu no suposa acabar totalment amb l’obligatorietat de la cita prèvia, sinó desvincular-se d’aquesta “imposició” per fer qualsevol gestió. Va detallar que, si és necessari, es reforçaran plantilles en què els serveis estiguin més “tensats”, com la seguretat o els consorcis públics.El conseller també va posar èmfasi en un programa de beques per a 2.000 joves, que suposarà una inversió de 40 milions d’euros. Dalmau va assegurar que 77.000 treballadors de l’administració pública de la Generalitat tenen més de 50 anys, un 39% del total, per la qual cosa previsiblement l’any 2030 n’hi haurà uns 27.000 que es jubilaran.Al seu torn, l’exconsellera de Presidencia Laura Vilagrà va subratllar a les xarxes socials que el Govern de Pere Aragonès ja havia anunciat el juliol del 2023 el final de la cita prèvia obligatòria.