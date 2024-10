Netanyahu assegura haver tornat a escapçar la direcció de Hezbollah

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, va assegurar ahir que Israel ha matat Hashem Safieddine, el suposat successor de Hassan Nasrallah al comandament del grup xiïta Hezbollah, així com al possible reemplaçament d’aquest últim, durant la seua campanya de bombardejos al Líban.

“Hem malmès les capacitats de Hezbollah. Hem eliminat milers de terroristes, inclòs el mateix Nasrallah, el successor de Nasrallah i el successor del successor de Nasrallah”, va afirmar el mandatari israelià en un comunicat.En unes declaracions que apel·laven directament els libanesos perquè “alliberin el país de Hezbollah”, Netanyahu va amenaçar la població libanesa amb “una llarga guerra que portarà destrucció i sofriment similar al que veiem a Gaza”.Sobre el terreny, l’Exèrcit israelià va anunciar haver mobilitzat una quarta divisió en territori libanès, desplegada al sud-oest del país, en una jornada en què Hezbollah va llançar, poc després del migdia, més de 130 coets contra el nord d’Israel en dos andanades consecutives.Mentrestant, l’ONU va alertar que un milió de persones necessiten ajuda per cobrir les seues necessitats vitals al Líban, on la destrucció de terrenys agrícoles o el seu abandó per part de famílies desplaçades pels bombardejos d’Israel anticipen una pèrdua considerable de la producció d’aliments.Per la seua part, Qatar ha posat en marxa un pont aeri per transportar subministraments mèdics i ajuda humanitària al Líban en el marc de la recrudescència de l’ofensiva que porta a terme Israel.A la Franja de Gaza, els morts van superar ahir els 41.900, just l’endemà de complir-se el primer aniversari dels atacs de Hamas contra Israel.