Junts exigeix a Illa “plantar cara” a Madrid i ERC avisa que sense 'quota' no hi haurà legislatura

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts i ERC van exigir ahir a Salvador Illa “plantar cara” a Madrid per defensar els interessos de Catalunya, així com complir els pactes que van permetre la seua investidura. Ho van fer en la segona jornada del debat de política general al Parlament, en la qual els partits van exposar al president les seues exigències si vol estabilitat. L’habitatge i finançament van centrar el ple i les mencions al procés van ser escasses.

El president de Junts a la Cambra, Albert Batet, va reclamar a Illa que “planti cara” a Madrid per defensar Catalunya, encara que això “incomodi el PSOE”, i va demanar al PSC apostar per repartir el sostre de despesa en terços: entre l’Estat, les comunitats i els ajuntaments. “Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç de defensar el finançament singular o el compliment d’inversions de l’Estat?”, va preguntar. El president va reclamar a Junts fer “política útil” des de l’oposició i no “desestabilitzar”.ERC es va mostrar taxatiu a l’advertir el líder del PSC que “sense finançament singular no hi pot haver legislatura” i li va reclamar “concrecions”. El president dels republicans al Parlament, Josep Maria Jové, va avisar que no pot donar el seu vot per descomptat i, igual que Junts, li va reclamar que planti cara als barons del PSOE crítics amb el pacte sobre finançament. Va reclamar als juntaires que donin suport al pacte sobre finançament i també va subratllar que la confrontació amb l’Estat “no s’acabarà fins que s’abordi de forma decidida”. Illa va garantir que el seu Govern “es deixarà la pell” perquè Catalunya tingui un finançament singular.El portaveu dels comuns, David Cid, va reivindicar el pes del seu partit de cara a futures negociacions i va instar Illa a prioritzar la millora de Rodalies i la situació de l’habitatge en comptes d’ampliar l’aeroport del Prat. A més, va avisar que la negociació pressupostària serà la primera “prova de foc” de la legislatura. El president va respondre prometent mesures de control del lloguer de temporada i va augurar que es regularà “abans de finals d’any”.PP i Vox van carregar contra Illa per “comprar l’agenda de l’extrema esquerra” i de “blindar privilegis” amb el pacte fiscal segellat amb ERC.Per la seua part, la CUP va assegurar que Illa ha arribat al Govern “per evitar qualsevol transformació profunda” i va insistir a acusar-lo de proposar “les receptes sociovergents de sempre”.L’ultra Aliança Catalana va acusar el president de voler “perpetuar l’abús” i el “saqueig” de l’Estat a Catalunya.El socialista Ferran Pedret va ser l’encarregat de posar el colofó del ple amb una crida a aconseguir “grans consensos” aquesta legislatura. El debat de política general acabarà avui amb les votacions de les propostes de resolució presentades pels partits (vegeu el desglossament).

L’habitatge i el finançament singular van centrar el ple i hi va haver poques mencions al procés

El Govern aprovarà en el Consell Executiu de dimarts vinent el desplegament del pla d’habitatge anunciat dimarts pel president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament. La consellera de Territori i portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, va iniciar la ronda de contactes amb representants de les entitats municipalistes per començar a concretar l’anunci de 50.000 pisos públics fins al 2030: “Ens han d’ajudar i acompanyar a assolir aquests objectius de millora i ampliació del parc d’habitatge públic.” Ahir es va reunir amb el president de la Federació de Municipis, David Bote, que va explicar que el primer pas és identificar el sòl disponible per construir els immobles. Bote també va subratllar que les entitats municipalistes tindran un rol de “mediador” a l’hora de desplegar el pla d’habitatge d’Illa i faran de pont entre els ajuntaments i el Govern. Per la seua part, la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, va instar la resta de comunitats a imitar les polítiques de vivenda anunciades pel cap de l’Executiu.

Per la seua part, l’expresident Carles Puigdemont va ironitzar sobre la promesa d’Illa i va posar en dubte que compleixi el desplegament total del pla. “Promeses Sense Complir (PSC)”, va apuntar a les seues xarxes socials.

El PSC busca l’aval al pacte fiscal amb ERC

El PSC vol que el Parlament insti el Govern a impulsar un nou model de finançament “singular i solidari” en el qual la Generalitat gestioni, recapti i inspeccioni tots els impostos, és a dir, el que es va pactar amb ERC per a la investidura.

“Accions legals” perquè l’amnistia es compleixi

Junts reclamarà al Parlament que el Govern “emprengui les accions legals davant de les instàncies necessàries contra les autoritats judicials que es neguen a aplicar l’amnistia”. A més, proposa fer un “concert econòmic” fora de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes.

Esquerra insisteix en el referèndum pactat

ERC defensa en les seues propostes de resolució reconèixer el referèndum com la “millor eina” per resoldre el conflicte polític. Reivindica el finançament singular i dimensionar l’Agència Tributària de Catalunya per recaptar l’IRPF al llarg de l’any 2026.

El PP demana negociar entre tots el finançament

Els populars proposen consensuar un model de finançament amb la resta de comunitats en el Consell de Política Fiscal i Financera.

Els comuns reclamen aparcar el Hard Rock

Els comuns volen que el Govern descarti l’ampliació de l’aeroport del Prat i que “no faciliti” el complex de lleure Hard Rock. També que es recuperi el decret per regular lloguers de temporada.

La CUP insisteix a regular el lloguer de temporada

Els cupaires demanen que el Parlament insti el Govern desenvolupar urgentment la regulació del lloguer de temporada i d’habitacions.