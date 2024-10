Canàries reclama un tracte migratori singular

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de les Canàries, Fernando Clavijo, va reclamar ahir al president espanyol, Pedro Sánchez, que la comunitat autònoma compti amb un tractament singular des de l’Estat quant al tracte dels menors migrants. Va considerar “insuficients” els 50 milions d’euros que ofereix l’Executiu espanyol per a l’atenció dels menors migrants, i va insistir a reclamar que la xifra ascendeixi a 160 milions d’euros. Així es va pronunciar després de reunir-se amb Sánchez a Moncloa, on va exigir al Govern central i al PP que s’“entenguin” i treballin per afrontar de forma conjunta la crisi migratòria i reformar la Llei d’Estrangeria. Sánchez també es va citar amb els presidents d’Aragó i Navarra, Jorge Azcón i María Chivite. L’aragonès li va retreure el “finançament privilegiat” que suposa el pacte amb ERC i va reivindicar les “característiques especials” de la seua comunitat.