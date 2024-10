El Congrés reprova el ministre de transports pel caos a Rodalies

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Congrés dels Diputats ha reprovat aquest dimecres el ministre de Transports, Óscar Puente, per la gestió de Rodalies. La iniciativa, proposada pel PP, denuncia la manca d'actuació del responsable de les infraestructures davant les "nombroses incidències ferroviàries, moltes d'elles de gravetat" que deterioren la qualitat del servei de tren. La moció ha obtingut el suport de Vox i també d'ERC i Junts. És la segona vegada que les Corts espanyoles reproven Puente per Rodalies aquesta legislatura. La primera va ser el 25 de setembre al Senat, quan una altra moció dels populars va rebre també el suport de Vox, ERC i Junts.

"Què els diu als ciutadans de Tarragona, on els usuaris suporten un servei que és pitjor que fa trenta anys? Tota la província pateix de manera directa amb Rodalies i indirecta amb la llarga distància", ha denunciat la diputada popular Cristina Teniente en la defensa de la reprovació. A parer seu, el càstig a Puente no serà una "cura d'humilitat" per ell, però pot servir per posar en marxa un "pla de xoc" amb mesures per usuaris i infraestructures. "Deixin ja les excuses, que porten ja sis anys governants", ha avisat.

Tal com han denunciat els populars, els problemes es multipliquen tant a Rodalies com a l'alta velocitat mentre Puente –denominat com "el ministre del caos ferroviari"– es limita a dir que els trens viuen el seu millor moment a Espanya. "Sabem per què és ministre: per fer de tallafocs dels escàndols del president. Un 'killer' sense escrúpols per desviar l'atenció", ha asseverat en referència al 'cas Koldo' que ha centrat el ple del Congrés d'aquest dimecres.

Junts i ERC, que van avalar també la reprovació a Puente impulsada al Senat, s'han unit de nou a la iniciativa del PP, però amb diverses reticències. "Siguin sincers, a vostès els importa de veritat que la ciutadania de Catalunya tingui incidències? Quan governaven vostès els importava gens ni mica mentre feien quilòmetres d'alta velocitat i aeroports sense avions ni passatgers. Els hauria de fer vergonya", ha asseverat la diputada republicana Inés Granollers.

Per part dels de Míriam Nogueras, el diputat Isidre Gavín ha dit que s'ha de reprovar a Puente i a tots els ministres de Transports o Foment "dels darrers vint-i-cinc anys". En aquest sentit, ha lamentat els incompliments i la manca d'execució pressupostària viscuda tant en governs socialistes com populars. "Senyors del PP, els hauria de fer una mica de vergonya presentar una iniciativa així", ha afirmat tot dient que els de Feijóo s'enduen "la palma" en matèria de males xifres de compliment.

En defensa de Puente ha sortit el diputat socialista Alejandro Soler, que ha exclamat que Puente no és que no es pugui reprovar, sinó que mereixeria una nota "excel·lent". "Hem fet l'esforç més gran d'inversió en vies, material rodant, recursos humans i millora de l'atenció als usuaris. Això ha fet el govern socialista", ha resumit acusant el PP de no tenir autoritat per criticar la gestió actual al capdavant de la cartera de Transports.