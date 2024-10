Zelenski alerta a Brussel·les que soldats de Corea del Nord s'uneixen a Rússia: "És un pas cap a una guerra mundial"

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, assegura que Corea del Nord té 10.000 soldats preparats per combatre amb l'exèrcit de Rússia en la guerra contra Ucraïna. "És un pas cap a una guerra mundial", ha alertat en una roda de premsa a Brussel·les en motiu de la cimera del Consell Europeu, on Zelenski ha presentat el seu pla de victòria per posar fi a la invasió russa l'any 2025. Segons ha dit, la intel·ligència del govern d'Ucraïna "té informació que soldats nord-coreans s'han unit a l'exèrcit rus". Entre els punts del pla de victòria hi ha fer efectiva l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN, un moviment que, segons ha dit, "no creua cap línia vermella", sinó que "avisa l'agressor que no pot crear un nou ordre mundial".

Zelenski ha aterrat aquest dijous a Brussel·les per presentar davant els 27 líders de la Unió Europea el seu pla de victòria per acabar amb l'agressió de Rússia el 2025. Entre els punts més rellevants, el líder ucraïnès ha inclòs la condició que Kíiv sigui convidada a unir-se a l'OTAN abans que acabi la guerra, una petició que aixeca reticències.

Així, Zelenski ha arribat a la capital belga amb l'objectiu d'aconseguir més suport entre els estats membres per tal que aquests pressionin a favor de la incorporació d'Ucraïna a l'aliança transatlàntica. "Si no rebem ajuda dels nostres aliats, les possibilitats de Rússia de guanyar en el camp de batalla augment", ha afirmat en una roda de premsa posterior a la seva intervenció a la cimera.

Segons ha dit, l'entrada a l'OTAN és "l'única esperança" pel poble ucraïnès. "Per tal que Ucraïna pugui guanyar Rússia, és important que siguem forts al camp de batalla, però, per sobre de tot, és important que tinguem un paraigua de seguretat", ha afegit.

En la roda premsa, Zelenski també ha alertat que Corea del Nord està preparant 10.000 soldats per enviar-los a combatre amb l'exèrcit rus en territori ucraïnès. Segons ha dit, Putin compta amb suport estranger per combatre contra Ucraïna per l'elevat nombre de baixes al front així com per la manca de capacitat per convocar més soldats. "La seva opinió pública està en contra de la mobilització de més soldats, per això està intentant comptar amb altres aliats", ha dit.

Tanmateix, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, va afirmar aquest passat dimecres que l'aliança no té confirmada aquesta informació. Rutte va admetre que la situació és "preocupant", però va afegir que, per ara, no es pot confirmar que hi hagi soldats nord-coreans "llestos" per combatre amb Rússia. El secretari general de l'OTAN també va condemnar "enèrgicament" la cooperació militar entre Putin i Kim Jong-un.

Més enllà de la invitació formal per entrar a l'OTAN abans que acabi la guerra, en paral·lel, el pla de victòria de Zelenski també demana reforçar les capacitats de defensa ucraïneses, proposa un paquet de dissuasió estratègica al territori, sol·licita inversió per explotar els seus recursos naturals i reforçar la presència de l'exèrcit ucraïnès a Europa.

A la cimera d'aquest dijous es preveu que entrin en el debat les ajudes de 50.000 milions d'euros -dels quals la Unió Europea ha donat llum verda a aportar-ne fins a 35.000- per a Ucraïna en el marc del G7. Sobre aquesta qüestió, el bloqueig d'Hongria a ampliar el període de renovació de les sancions contra Rússia és el principal escull perquè els Estats Units també se sumin definitivament a l'aportació.