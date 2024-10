Israel abat el líder de Hamas i cervell de l'atac del 7-O

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Israel va donar ahir per mort el màxim líder de Hamas i cervell dels atacs del 7 d’octubre, Yahya Sinwar, l’home més buscat en l’ofensiva israeliana dins de la Franja de la Gaza, segons va confirmar la ràdio oficial de l’Exèrcit israelià. “Yahya Sinwar ha estat eliminat”, va informar el mitjà oficial.

La mort de Sinwar s’hauria produït en combats entre tropes d’infanteria i milicians de Hamas durant una patrulla rutinària dimecres a la tarda a Rafah, extrem meridional de la Franja, segons mitjans israelians, citant fonts militars.Nascut en un camp de refugiats de Khan Yunis, ciutat del sud de Gaza, Sinwar va ser elegit dirigent de Hamas a Gaza el 2017 després de llaurar-se una reputació d’enemic acèrrim d’Israel i el passat 6 d’agost, després de l’assassinat a Teheran de l’aleshores cap del buró polític, Ismail Haniyeh, va ser escollit per ocupar el màxim lloc del grup islamista.Representava la línia més dura i bel·ligerant del grup i estava considerat per Israel el cervell dels atacs del 7 d’octubre del 2023 contra territori israelià en els quals van morir unes 1.200 persones i unes altres 250 van ser segrestades, fet que el va convertir en l’home més buscat per Israel des d’aleshores i el va incloure en la llista de sancions de la Unió Europea.L’organització que aglutina els familiars dels ostatges raptats per Hamas fa més d’un any va instar el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, a convertir l’“èxit militar” que suposaria la mort de Sinwar en un altre de caràcter “diplomàtic”, amb un acord “immediat” per alliberar el centenar de persones que continuen segrestades.

Per una altra banda, la persistència de l’ofensiva militar israeliana i els obstacles en el repartiment d’ajuda humanitària fan que la Franja de Gaza no superi el risc de fam, segons un informe de seguretat alimentària divulgat ahir i en el qual s’estima que el 91 per cent de la població té problemes per subsistir.