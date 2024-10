Godàs, si lidera ERC, farà “caure governs” si convé

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El candidat a liderar ERC per la llista Nova Esquerra Nacional, Xavier Godàs, es va comprometre ahir a treballar perquè el seu torni a ser un partit hegemònic a Catalunya i es va mostrar taxatiu a l’advertir el PSOE i PSC que “si convé farem caure governs”. Així es va pronunciar en la presentació a Barcelona de la seua candidatura al congrés d’ERC del 30 de novembre, que va reunir més de 800 persones, entre els quals l’expresident de la Generalitat Pere Aragonès, la secretària general del partit, Marta Rovira, i l’exlíder en Barcelona Ernest Maragall.

El líder de la candidatura alternativa a la d’Oriol Junqueras va advocar per “eixamplar la base” del partit, i va anunciar la convocatòria d’una conferència nacional de les esquerres sobiranistes el 2025 si la seua llista guanya. Va prioritzar arribar a pactes entre formacions independentistes i, amb la mirada posada en futures cites electorals, va instar a treballar perquè ERC recuperi ajuntaments com els de Lleida i Tarragona. Al mig de la tensió en la formació pel cas dels cartells contra els germans Pasqual i Ernest Maragall, Godàs va convidar l’exlíder d’ERC a Barcelona a tornar al partit.La candidata de Nova Esquerra Nacional a secretària general del partit, Alba Camps, va proposar recosir el partit “assumint i cuidant” el llegat que han deixat dirigents com Rovira. “Ens diuen que som roviristes com si fos una cosa dolenta, però som garants del treball ben fet”, va afirmar, abans de defensar que la militància ha de tenir un “paper protagonista”. La diputada al Congrés i candidata a vicepresidenta de Cohesió Interna d’ERC Teresa Jordà va admetre que la formació ha passat “moments d’incertesa”, i va subratllar que “a Esquerra no sobra ningú”.

El republicà promet fer una conferència nacional d’esquerres sobiranistes si és elegit

En un altre ordre, el president d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, va reclamar al Govern concrecions sobre com s’aplicarà el finançament singular per a Catalunya si vol començar a negociar els pressupostos.