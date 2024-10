Errejón dimiteix després de denúncies anònimes de violència masclista

Publicat per agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’executiva de Sumar ha acceptat de forma unànime la dimissió d’Íñigo Errejón, que exercia com a portaveu parlamentari, després de les denúncies anònimes de violència masclista abocades en xarxes socials contra ell, segons han confirmat fonts del partit. Sumar, que havia obert un procés per recollir informació sobre aquestes "declaracions", subratlla en un comunicat que aspiren a "construir una societat i una política feminista i això requereix un compromís ferm en tots els àmbits".

El partit assenyala que el propi Errejón va enviar aquest dijous al matí a l’Executiva de Sumar el comunicat que ell mateix va fer públic posteriorment en xarxes socials, on anuncia que renuncia a tots els seus càrrecs a la pròpia executiva, com a diputat i com a portaveu del grup parlamentari.

L’Executiva de Sumar s’ha reunit "de manera immediata" amb Errejón i, després d’escoltar les raons exposades, ha acceptat "de forma unànime la seua dimissió". En el seu comunicat, Errejón ha anunciat que deixa la política després d’anys de "desgast" físic i mental i després d’haver arribat "al límit de la contradicció entre el personatge i la persona", sense donar molts detalls concrets.

"En la primera línia política i mediàtica se subsisteix i s’és més eficaç, almenys així ha estat el meu cas, amb una manera de comportar-se que s’emancipa sovint de les cures, de l’empatia i de les necessitats dels altres. Això genera una subjectivitat tòxica que en el cas dels homes el patriarcat multiplica, amb companys i companyes de feina, amb companys i companyes d’organització, amb relacions afectives i fins i tot amb un mateix," ha explicat.