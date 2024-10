Puigdemont confirma que vol tornar a presidir Junts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident Carles Puigdemont va traslladar ahir a la presidenta de Junts, Laura Borràs, la seua intenció de postular-se per recuperar el lideratge del partit, que va abandonar el 2022, en el congrés que celebrarà a Calella aquest cap de setmana. D’aquesta manera, Borràs farà un pas enrere en el congrés i cedirà la presidència de la formació a Puigdemont, posant-se ella en aquesta nova etapa al capdavant de la Fundació Demòcrates de Catalunya (FunDem), que Junts assumirà com a pròpia després de la integració de Demòcrates de Catalunya a les seues files.

Amb l’anunci oficial de Puigdemont, que de moment és l’únic candidat a presidir la formació, la principal incògnita per resoldre de cara al conclave d’aquest cap de setmana és la composició de l’executiva de Junts, si bé es dona per feta la continuïtat de Jordi Turull a la secretaria general del partit, encara que s’espera una renovació en les vicepresidències de la formació, amb Antoni Castellà i Míriam Nogueras com a nous membres i la continuïtat de Josep Rius, proper a l’expresident.Dimarts, Junts i Demòcrates, escissió independentista de l’antiga Unió Democràtica, van firmar un acord per a la “confluència” de les dos formacions de cara al congrés de Calella i que preveu que Junts assumeixi com a pròpia la seua fundació, FunDem, que liderarà Borràs. Puigdemont va explicar que presenta la seua candidatura per contribuir des d’aquesta responsabilitat “a la nova etapa política que s’obre en l’organització i per al país”. “La llibertat és la clau de la nostra independència. La de Catalunya passa per reforçar la nació, assegurar el progrés i defensar drets i llibertats, que és tot el que l’Estat espanyol ens nega”, va defensar.

Mas vol afiliar-se juntament amb Pujol al partit

L’expresident Artur Mas va afirmar ahir que li agradaria afiliar-se a Junts juntament amb el també expresident Jordi Pujol. En una entrevista a RTVE, va dir que no és un tràmit qualsevol perquè “té un punt de simbolisme” i va afegir que està parlant amb Jordi Turull, per veure “quan i com fer-ho”.