Casa cremada a Barcelona a l'impactar-hi un llampec en una forta tempesta

Un llamp va desencadenar ahir al matí un incendi en una casa de fusta del barri barceloní de Vallvidrera, en el qual dos persones van resultar ferides lleus amb contusions a les cames i al cap. Els fets es van produir durant la forta tempesta que va descarregar a primera hora del matí a la capital catalana, i diversos veïns van assenyalar que les flames a l’habitatge es van produir minuts després de l’impacte del llampec.

Els dos inquilins de la casa arrasada, un home i una dona, es van veure obligats a saltar per la finestra a causa de la rapidesa amb què es van propagar les flames. En conseqüència, els dos van ser traslladats a l’hospital amb traumatismes de diversa consideració i afectats per la inhalació de fum. L’edifici ha quedat inhabitable i haurà de ser enderrocat, segons fonts de l’ajuntament.L’episodi de pluges també va afectar gran part del territori català i va provocar inundacions i esllavissades, que en alguns casos van obligar a tallar carreteres. Protecció Civil va afirmar que el telèfon d’emergències 112 va atendre 337 trucades fins al migdia, la majoria a les comarques de Barcelona. També es van registrar acumulacions d’aigua de més de 80 litres per metre quadrat en municipis com la Bisbal del Penedès, Alinyà i el Montmell.