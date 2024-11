Junts pacta amb la Moncloa rebaixar l'Impost de Societats a pimes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Junts ha arribat a un acord amb el Govern central per impulsar una reforma legal al Congrés per rebaixar de manera progressiva l’Impost de Societats a pimes i micropimes la xifra de negocis de les quals sigui inferior a un milió d’euros, amb un impacte de 2.500 milions d’euros per a les firmes catalanes en els propers cinc anys. La mesura afectarà el 45% de les companyies.

Davant del 23% que es grava a aquestes empreses en l’actualitat, en l’esmena pactada es proposa rebaixar l’impost perquè la part de base imposable compresa fins als 50.000 euros es gravi a un tipus del 17% el 2027, i la restant al 20% el 2029. La idea és fer-ho gradualment. Així, per al període impositiu que s’iniciï el 2025, els primers 50.000 euros es gravaran al 21% i la resta al 22%; i el 2026 els tipus baixaran al 19% i al 21%, respectivament. El 2027, el gravamen ja serà del 17% per en els primers 50.000 euros, però a partir d’aquesta xifra es tributarà al 22%, un percentatge que es reduirà al 21% el 2028.Per a les empreses que facturen entre 1 i 10 milions es rebaixarà l’impost de societats un 1% anual, fins a arribar al 20% el 2029. També es beneficiaran d’una reducció en cas de reinvertir guanys.Pimec i Foment del Treball van celebrar l’acord, que “millorarà la competitivitat”.

“Sense impost a energètiques salvem inversions”

La reforma fiscal pactada entre Junts i el Govern central inclou també que decaigui a finals d’aquest any l’impost extraordinari a les empreses energètiques. La portaveu de Junts, Míriam Nogueras, va celebrar aquest extrem assegurant que la seua formació ha aconseguit “salvar inversions i llocs de treball a Catalunya i evitar que pugi la factura dels ciutadans”. En aquest sentit va carregar contra el Govern català afirmant que “Junts està fent el que no farà mai el senyor Salvador Illa, perquè n’hi ha alguns que prioritzen l’Estat espanyol, mentre que nosaltres el que prioritzem és Catalunya”. El conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, va considerar després de la caiguda de l’imposat a les energètiques, que “el problema s’ha acabat” i va donar per reactivat el compromís amb les inversions que tenia programades la companyia, entre les quals una de 1.050 milions a Tarragona.L’impost a la banca es mantindrà, tot i que es permetrà una deducció del 25% en l’impost de societats i una deducció si baixa la rendibilitat.