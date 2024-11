El temporal deixa fins a 178 litres a les Terres de l'Ebre i anul·la trens

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El temporal es va centrar ahir en les comarques del sud de Tarragona, amb acumulacions de fins a 74 litres per metres quadrat a la Sénia i de 178 al parc natural dels Ports entre dimecres i ahir al matí. Sumant les precipitacions des de diumenge passat, als Ports se n’han registrat un total de 295. En rius, rieres i torrents de la zona l’aigua va baixar amb força, a Gandesa hi va haver un increment del cabal del riu de la Canaleta i al delta de l’Ebre, la Barra del Trabucador va quedar inundada. Els Bombers van atendre 40 serveis per inundacions en baixos i per arbres caiguts. Els més rellevants s’han produït a Tortosa, on es va foradar el sostre d’una escola, i a Bot, on un mur ubicat al carrer Verge de la Fontcalda va cedir a causa de les pluges. Així mateix, a l’Ampolla van assistir una persona que havia quedat atrapada a l’interior d’un cotxe que s’estava omplint d’aigua al barranc de Sant Pere.

Les pluges van obligar a tallar la circulació de trens de la línia R15 de Reus cap al sud, de l’R16 entre Tortosa i Tarragona i de l’R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura, així com el corredor Saragossa-Casp-Tarragona-Barcelona. Un tren va quedar parat a Móra d’Ebre amb 36 passatgers, que van traslladar Reus amb transports alternatius. Així mateix, hi va haver afectacions per acumulació d’aigua a la carreteres C-12, N-340, N-420, T-710, TP-3311 i TV-3401.

Classes suspeses en col·legis i al campus de l’Ebre de la URV

El Campus Terres de l’Ebre de la Universitat Rovira i Virgili va suspendre al migdia les activitats arran de l’alerta de Protecció Civil de restringir la mobilitat a les zones inundables del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta. Amb aquesta decisió, la universitat es va afegir a les recomanacions de restringir la mobilitat de la zona (vegeu el desglossament lateral) i va demanar a la comunitat educativa acatar les alertes.Així mateix, el departament d’Educació va anunciar la suspensió de les classes als centres escolars de les tres comarques i de la Ribera d’Ebre. De fet, Educació i l’ajuntament de Tortosa ja havien acordat suspendre-les anteriorment. També es van tancar les instal·lacions i equipaments esportius i culturals de la ciutat. A més, la carretera C-12, a l’altura del pont de la Via Verda, va quedar tallada per a l’acumulació d’aigua a la calçada.

Alertes als mòbils i petició de celebrar la castanyada a casa

Protecció Civil va enviar ahir un missatge de mòbil a la població de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta amb una ordre de restricció de la mobilitat i va demanar que s’allunyessin de rieres, torrents i barrancs. A la tarda, després de la reunió del comitè de seguiment sobre la dana, la consellera d’Interior i Seguretat Publica, Núria Parlon, va recomanar als habitants de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona celebrar la castanyada “a casa” i evitar desplaçaments innecessaris davant la persistència de la pluja. També va demanar als veïns de Barcelona que no anessin a les segones residències. Va advertir del risc de desbordaments per l’acumulació d’aigua als Ports i va dir que “els episodis de concentració de pluja es poden produir durant tot el cap de setmana”. Protecció Civil manté l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions (Inuncat) i demana a la població que estigui atenta als avisos als mòbils i altres canals.