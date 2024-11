Puigdemont vol rearmar el Consell de la República

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou vicepresident de Junts, Antoni Castellà, assegura que l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont “probablement” deixarà la presidència del Consell de la República, i va defensar que aquesta entitat actuï “independentment dels partits polítics”. “Puigdemont no es desvincularà mai del Consell. Però sí que va deixar la presidència de Junts únicament per presidir el Consell, i ara ha tornat a la presidència de Junts”, afirma en una entrevista publicada per Vilaweb, en la qual insisteix que “probablement haurem de veure quin relleu hi pot haver en la presidència” d’aquesta entitat.

D’altra banda, Castellà, que també forma part del Consell de la República, admet que la proximitat amb Puigdemont ha estat clau perquè Demòcrates, l’espai polític que lidera, hagi fet el pas de confluir amb Junts. En aquest sentit, va assegurar que Puigdemont “representa el que vam fer l’1 d’octubre del 2017”. El vicepresident de Junts també insisteix en la necessitat de reforçar l’independentisme, i va assegurar que “la manera de recuperar la majoria al Parlament implica que Junts faci un salt endavant i es transformi en el pal de paller”.Aquestes declaracions arriben després que l’entitat que dona cobertura legal i financera al Consell hagi afirmat que el vicepresident de l’entitat, Toni Comín, ha desviat donacions destinades als agents de Mossos d’Esquadra arrestats per haver ajudat Puigdemont a saldar deutes personals. L’auditoria feta per aquesta empresa assenyala que Comín va fer “despeses no justificades” de 15.530 euros, encara que l’exconseller assegura haver-los justificat “de forma exhaustiva”. El Consell dona per fet el requisit de presentar la justificació detallada d’aquestes despeses. Segons l’auditoria, l’entitat presentava el 2023 un patrimoni negatiu de més de 58.000 euros.En aquest context, Castellà advoca per “repensar la gestió del Consell d’acord amb la nova realitat, que és que el Parlament no té majoria independentista”.