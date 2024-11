L'europeista Sandu guanya en una Moldàvia dividida

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La presidenta moldava, l’europeista Maia Sandu, va guanyar les eleccions presidencials de diumenge a l’imposar-se amb un marge de l’11% al candidat dels socialistes prorussos, Alexandr Stoianoglo, encara que el resultat evidencia una fractura social important entre els moldaus, ja que la victòria va ser possible gràcies al vot de la diàspora.

“Estimats moldaus, agraeixo a tots els votants en les eleccions. He escoltat la seua veu, tant dels que em van donar suport a mi, com dels que van votar pel senyor Stoianoglo. Em comprometo a ser una presidenta per a tothom”, va assegurar Sandu en una compareixença nocturna, conscient de la divisió en la societat.Després de l’escrutini del 100% dels vots, Sandu va obtenir el 55,33% dels suports, davant els 44,67% que va rebre el seu rival, l’exfiscal general moldau, considerat pròxim a Moscou. Sandu va agregar que malgrat diferents punts de vista en la societat, tots volen pau, entesa mútua i una vida digna per als seus fills. “Aquest és el meu principal objectiu per a Moldàvia en els pròxims anys. Necessitem unir la societat”, va assegurar la política de 52 anys. I és que igual que durant la primera volta dels comicis, celebrada el 20 d’octubre, el vot dels moldaus residents a l’estranger va ser decisiu per determinar el guanyador de les eleccions.Així, Stoianoglo liderava l’escrutini amb més del 90% de les paperetes comptabilitzades i la situació va donar un tomb només després que la CEC comencés el recompte del vot de la diàspora europea del país.Alhora, a la regió autònoma de Gagauzia, poble natal de Stoianoglo conegut per ànims prorussos, al contrincant de Sandu li van donar suport més del 97% dels votants. També a la resta del país, el resultat seria favorable per a Stoianoglo (51% davant del 48%) sense el sufragi de la diàspora moldava, segons va destacar Noi.md.Molts líders europeus van felicitar Maia Sandu per la seua victòria, en especial el president ucraïnès, Volodímir Zelenski.