L’agent de Guissona que ajuda a València: “impacta veure que està tot completament destrossat”

Carlos Atienza, de la Guàrdia Municipal de Guissona, va ser un dels agents voluntaris que van viatjar ahir al País Valencià per ajudar en les tasques de seguretat a les zones afectades per la dana. Juntament amb un grup de quinze agents de diferents cossos policials de Catalunya es van traslladar al municipi d’Alfafar per regular el trànsit de les maquinària pesant que retira els vehicles encastats a les façanes.

“Impacta molt veure que està tot completament destrossat, sobretot els baixos de les cases”, explica Atienza, que assegura que “la gent gran està molt nerviosa” i en algunes ocasions necessita acompanyament per evitar relliscar amb el fang. Va relatar que a la zona treballaven l’UME al costat de bombers que encara estaven traient aigua d’alguns pàrquings subterranis. “Els cossos policials estan molt coordinats”, va assegurar. A la nit, fan vigilància per evitar robatoris.

Mentrestant, mossos voluntaris que porten des de dimecres a les zones més afectades van assenyalar que “ha arribat moltíssim material gràcies a la solidaritat” i van afirmar que “per fi es comença a veure més activitat de maquinària pesant per desembarassar carrers i bombar aigua”.

Ahir va continuar la recollida de productes bàsics per als damnificats. A Cervera, la Paeria va habilitar un punt de recollida al magatzem de les Sitges que estarà obert fins demà. També es van habilitar punts al magatzem municipal de Corbins i al poliesportiu de Sort i està previst que demà pugui sortir l’ajuda recollida en diferents establiments lleidatans per a les protectores d’animals valencianes.