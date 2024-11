Mazón culpa del retard en les alertes Moncloa, que ho nega

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, va culpar ahir la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), dependent del ministeri de Transició Ecològica, del retard en l’emissió d’alertes a la ciutadania per la dana i va defensar que és el ministeri de Defensa qui havia de decidir quants efectius calia que anessin a les zones afectades. Tanmateix, Moncloa va subratllar que la Confederació no té competències per emetre alertes per risc de pluges i la Unitat Militar d’Emergències (UME) va dir que la comunitat autònoma és qui autoritza l’entrada d’efectius. Mazón va assegurar que la CHJ “va desactivar l’alerta hidrològica” per possible desbordament de cabals “fins en tres ocasions” dimarts passat, dia en el qual es va desencadenar la dana a la província de València, i va assenyalar que el missatge a la població es va enviar mitja hora després que se’ls traslladés l’avís. També va dir que va demanar que s’activés l’UME abans de l’inici de la “revolució meteorològica” i que una vegada es demana aquesta ajuda són els comandaments militars operatius els que detecten si calen més efectius. El ministeri de Transició Ecològica va replicar que “són les autoritats competents en matèria de protecció civil les responsables d’avaluar les possibles afeccions d’aquest risc físic en la població”. Enmig de la polèmica, ahir a la nit es va revelar un correu enviat per la CHJ dimarts a les 18.43 en què s’adverteix la Generalitat que “l’avinguda (de les aigües) està sent molt ràpida”. El cap de l’UME, Javier Marcos, va subratllar que la comunitat autònoma és qui dirigeix la resposta i autoritza la seua entrada a les zones afectades. “Fins que no arriba aquesta autorització, jo no puc entrar a la zona d’emergència”, va remarcar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va reclamar a Mazón que “es dediqui a coordinar”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va reclamar que Moncloa declari l’emergència nacional i es posi al capdavant de la gestió de la tragèdia, cosa que posaria al capdavant el ministre Fernando Grande-Marlaska. Va demanar un pla per a la reconstrucció de zones afectades i aprovar ajuts als perjudicats per la dana.

A més, va informar que el Consell de la Generalitat ha aprovat una primera línia que dotarà de 6.000 euros “totes les famílies” els habitatges de les quals s’han vist afectats pel temporal que es tramitarà per vies de “màxima urgència” per començar a ser entregats “abans que finalitzi aquesta setmana”.

Assenyalen grups ultres per la ‘revolta’ a Paiporta

El Govern espanyol situa grups d’ultradreta darrere dels aldarulls durant la visita diumenge a Paiporta dels reis, Pedro Sánchez i Carlos Mazón. La comitiva va ser rebuda amb crits de “fora” i “assassins” i també va ser objecte del llançament de fang i d’objectes. Des de Moncloa assenyalen que entre els manifestants hi havia grups ultra implicats com Revuelta, Democracia Nacional i España 2000. Diversos mitjans apunten que Revuelta, una agrupació vinculada a Vox, ha reivindicat l’agressió amb un pal a Sánchez i l’atac al cotxe en el qual anava. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assenyalar que un grup “molt marginal” de violents es va organitzar per provocar els aldarulls durant la visita institucional. L’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, va afirmar que el seu municipi “no és així”, però que els veïns se senten “abandonats” i hi ha “desesperació”. El ministre de Transport, Óscar Puente, va reconèixer que “probablement no es va encertar el moment” de la visita. Els reis preveuen acudir pròximament a Xiva, localitat que anaven a visitar diumenge.Mentrestant, el Jutjat d’Instrucció número 3 de Torrent investiga les agressions a la comitiva per atemptat, desordres públics i danys.En un altre ordre de coses, el Tribunal Tribunal Superior valencià ha rebut la primera querella contra Mazón per la gestió de la dana. De la mateixa manera, el Tribunal Suprem ha rebut una altra querella contra Sánchez i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El president valencià apressa 31.400 milions en ajuts

El president valencià, Carlos Mazón, va exigir ahir la participació del Govern espanyol per impulsar i desplegar un primer paquet d’ajuts compost xifrat en 31.402 milions d’euros, per “reconstruir, rellançar i pal·liar” els efectes de la dana al País Valencià. Les mesures sol·licitades per la Generalitat serviran pal·liar els danys provocats per la dana i per “prevenir futures catàstrofes i garantir la seguretat de la població”. El paquet inclou una ajuda que arribi fins als 15.000 euros, complementària als 6.000 que atorgarà la Generalitat a famílies afectades, així com una altra d’addicional de 15.000 euros per reconstruir habitatges.Mentrestant, la Moncloa i la Generalitat valenciana van quantificar, en una primera estimació provisional, en 2.600 milions d’euros la inversió necessària per restaurar la zona danyada. Han pactat, en aquest sentit, un pla per facilitar la mobilitat i recuperar les infraestructures bàsiques a la província de València.