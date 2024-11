Ajuts de 10.600 milions per la dana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres va aprovar ahir la declaració de zona greument afectada –la que es coneix popularment com a declaració de zona catastròfica– per als territoris afectats per la dana, així com també un decret llei d’urgència amb ajuts econòmics, laborals i fiscals per als afectats. Aquest primer paquet de mesures compta amb una inversió de 10.600 milions d’euros, segons va anunciar el president del Govern central, Pedro Sánchez. En total, el Govern de l’Estat transferirà fins a 72.000 euros per cada mort per la dana; entre 20.000 i 60.000 per a la reparació dels habitatges danyats; fins a 10.300 per canviar o reparar mobles, electrodomèstics i estris, i fins a 37.000 per reparar elements de les comunitats de veïns, com portals o ascensors. Per a les pimes i autònoms amb domicili fiscal als municipis afectats, hi haurà ajuts directes per 838 milions. Els ajuts ascendiran a 5.000 euros per a autònoms i entre els 10.000 i els 150.000 per a les empreses, en funció del seu volum de negoci. Per facilitar l’accés als ajuts, Sánchez va dir que “n’hi haurà prou amb indicar el número de compte bancari i començaran a cobrar-se en menys d’un mes, beneficiant-se’n uns 65.000 treballadors autònoms i unes 30.000 empreses”.

Va anunciar que es crea una línia de crèdits perquè pimes, autònoms i, com a novetat, també famílies, “puguin sol·licitar crèdits avalats pel Govern” central per fer front a les despeses per la catàstrofe.Entre les mesures fiscals, es retarda el segon pagament de la declaració de l’IRPF per als contribuents valencians la declaració de la Renda 2023 dels quals va sortir a pagar i que havien d’abonar ara, així com hi ha també hi haurà exempcions en el pagament de l’IBI, de l’Impost d’Activitats Econòmiques o no s’haurà de pagar la taxa de tramitació de les baixes dels vehicles danyats. A més, el Consorci de Compensació d’Assegurances començarà a abonar avui mateix les primeres indemnitzacions a aquelles famílies i empreses que han perdut el seu vehicle, que seran un 20% superiors al valor de taxació del cotxe.El Govern espanyol ha arribat a un acord amb els bancs perquè els qui tinguin una hipoteca o préstec puguin ajornar tres mesos el pagament, i pagar només els interessos durant 9 mesos addicionals. A més, el Govern de Pedro Sánchez “pagarà el 100% de les despeses d’emergència que tinguin els ajuntaments afectats, i es pagarà fins al 50% de totes les obres que hagin de portar a terme per reparar infraestructures”. Finalment, es va anunciar que el Govern central ha sol·licitat a la Comissió Europea l’Ajuda del Fons Europeu de Solidaritat per la via d’urgència.Va descartar aprovar l’emergència nacional, que deixaria en mans del ministeri de l’Interior la gestió de la crisi en detriment de la Generalitat valenciana, per cogovernança i perquè “tots som Estat”, va dir.

No troben cadàvers a l’aparcament de Bonaire

La Policia Nacional no ha trobat víctimes mortals a l’aparcament subterrani del centre comercial Bonaire d’Aldaia (València), després d’haver inspeccionat ja tots els vehicles que hi havia i el 99 per cent d’aquestes instal·lacions, segons van indicar ahir fonts policials.

Vigilància sanitària per possibles infeccions

Experts de Salut Pública han acordat un protocol de vigilància per a la detecció precoç de casos d’infecció associats a les inundacions per la dana, encara que van considerar que en aquest moment no és necessari realitzar una campanya de vacunació generalitzada davant cap malaltia inmunoprevenible ni davant del tètanus.

L’aigua destrossa ninots a quatre mesos de les falles

La dana ha ocasionat estralls també en els tallers de prop d’una vintena d’artistes fallers, quan queden escassos quatre mesos de la plantà de les falles del proper 2025. Els artesans van assegurar que se senten“desolats” i van lamentar que a les seues instal·lacions “no ha quedat res” dels monuments.

A la presó quinze detinguts per actes de pillatge

El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, i la de la Guàrdia Civil, Mecedes González, van anunciar ahir que 186 persones han estat arrestades per actes de pillatge després de la dana. Quinze han ingressat en presó de forma provisional.

Psicòlegs especialitzats per a la població

El Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana (COPCV) ha començat a atendre presencialment i de forma gratuïta, prèvia cita, persones afectades per la dana així com professionals intervinents.

Alguns centres educatius tornen a la normalitat

Els centres educatius de la província de València que havien suspès la seua activitat per la dana o per les restriccions de mobilitat establertes pel Centre de Coordinació Operatiu Integrat (CECOPI), tornen a poc a poc a la normalitat i alguns van reprendre ahir les classes. Un total de 24 centres educatius ja estan en disposició d’obrir les portes durant els propers dies, segons la conselleria d’Educació. Una dotzena de col·legis es troben totalment destrossats.