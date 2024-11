El jutge crida a declarar Errejón com a imputat per agressió sexual

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El titular del Jutjat d’Instrucció número 47 de Madrid ha citat a declarar dimarts vinent 12 de novembre l’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón com a investigat per un suposat delicte d’agressió sexual denunciat per l’actriu Elisa Mouliaá. També l’ha citat a ella demà en qualitat de testimoni, per saber si ratifica els fets que va relatar davant de la Policia. Una vegada preses aquestes declaracions, el jutge decidirà si practica més diligències.A més, el Jutjat d’Instrucció 4 de Marbella s’ha inhibit a favor dels jutjats de Madrid en la denúncia de l’exconcursant de Gran Hermano Aída Nízar contra Errejón per un altre delicte d’agressió sexual.

Per la seua part, Sumar es reunirà avui per abordar la reestructuració del grup parlamentari al Congrés i la diputada Verónica Martínez Barbero es perfila amb força per ser la nova portaveu.