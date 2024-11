El judici contra la família Pujol s'iniciarà el novembre del 2025

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència Nacional jutjarà l’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol i els seus set fills del 10 de novembre del 2025 al 23 d’abril del 2026, en relació amb la fortuna presumptament il·lícita que van acumular i van mantenir oculta a Andorra durant dècades, deu anys després que s’obrís aquesta causa.

La Fiscalia demana una condemna de 9 anys de presó per a l’expresident, mentre que per als seus set fills sol·licita penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó que reclama al seu primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, així com multes milionàries. L’Advocacia de l’Estat, per la seua part, no es dirigeix en el seu escrit contra Jordi Pujol, mentre que per al primogènit demana 25 anys de presó. Tots estan acusats de delictes d’associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil i fins a set delictes contra la Hisenda Pública. Al costat de l’expresident i els seus fills s’asseuran al banc disset persones més, entre elles l’exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, i empresaris com Carles Sumarroca Claverol i Carles Vilarrubí. L’esposa de l’expresident, Marta Ferrusola, que va morir el passat 8 de juliol, hauria estat exonerada pel seu estat de salut després que la defensa presentés un informe mèdic en el qual al·legava que patia demència severa.El juny del 2021, el jutge d’instrucció de la causa, Santiago Pedraz, va dictar l’obertura de judici per aquests fets que van començar a instruir-se el 2015 a l’Audiència Nacional arran d’una denúncia de l’exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola el 2012.

Un cas que va esclatar fa més d’una dècada

El cas contra el clan dels Pujol va esclatar el 2012, quan l’exnòvia del primogènit de la família, Victoria Álvarez, va denunciar que Jordi Pujol Ferrusola li havia confessat que la seua família acumulava diners il·lícits a Andorra i afirmava que ella mateixa l’havia acompanyat en diverses operacions d’evasió de capital i blanqueig. El cas va guanyar més notorietat quan el diari El Mundo va publicar que Marta Ferrusola i quatre dels seus fills van ingressar 3,4 milions en un mes en un banc andorrà. Aquesta informació va propiciar que el patriarca del clan, l’expresident Jordi Pujol, confessés en una carta que els diners procedien d’una herència del seu pare, Florenci Pujol, rebuda el 1980.La investigació, que va concloure el 2020, va determinar que els Pujol formaven presumptament una organització criminal que, aprofitant la seua posició privilegiada, va acumular un patrimoni obtingut d’activitats corruptes. La seua manera d’actuar reunia, segons la instrucció, tots els requisits d’una organització criminal: amb diversos nivells jeràrquics– la investigació situa Jordi Pujol i la seua dona Marta Ferrusola com els líders– i permanència en el temps, des que es van obrir els primers comptes a Andorra el 1992 fins que la família va tancar les seues últimes fundacions el 2014.