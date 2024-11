Deu anys del primer repte a les urnes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El procés participatiu del 9N del 2014, impulsat pel llavors president de la Generalitat, Artur Mas, va complir ahir una dècada en un context polític marcat per la divisió en l’independentisme i amb els socialistes al poder, amb Salvador Illa al capdavant.

Més de 5,4 milions de catalans majors de 16 anys van ser cridats a participar en la votació per respondre a una doble pregunta, acordada pel Govern, CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP: “Vol que Catalunya sigui un Estat?” –amb dos opcions, “sí” i “no”–, i els que optessin pel “sí” havien de respondre una segona qüestió: “Vol que aquest Estat sigui independent?”. Les urnes, a les quals van acudir més de 2,3 milions de persones, van exposar que el 80,76% dels ciutadans que van participar van votar “sí” en les dos preguntes, mentre que el “sí-no” va comptar amb el suport del 10,07% i el “no” va arribar al 4,45%.Malgrat els recursos al Tribunal Constitucional per part del Govern de Mariano Rajoy, la votació es va portar a terme amb el suport de les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, entre elles l’ANC, Òmnium i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).El 9N va tenir conseqüències judicials i econòmiques per als seus principals impulsors, començant per Mas, i també per a la llavors vicepresidenta, Joana Ortega; la titular d’Educació de la Generalitat, Irene Rigau; el conseller de Presidència, Francesc Homs, així com per a altres alts càrrecs.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va condemnar per desobediència Mas amb 2 anys d’inhabilitació i una multa de 36.500 €; Ortega, a 1 any i 9 mesos d’inhabilitació i 30.000 €, i Rigau, a 1 any i 6 mesos d’inhabilitació i 24.000 €, però van quedar absolts del delicte de prevaricació. Per la seua part, el Suprem va condemnar a 13 mesos d’inhabilitació Homs, també sense prevaricació, i va perdre el seu escó al Congrés. Tres anys després del 9N, el Tribunal de Comptes també va condemnar els quatre dirigents a pagar 4,9 milions d’euros per la seua responsabilitat comptable per les despeses generades. Aquest mateix 2024, el TSJC ha rebutjat amnistiar Mas, Ortega i Rigau.

L’expresident: “Aquest no té per què ser el resultat final”

L’expresident de la Generalitat Artur Mas va instar ahir a mirar més enllà davant de la situació actual de l’independentisme, dividit i sense majoria al Parlament, en el desè aniversari del procés participatiu del 9N: “El resultat que tenim, de moment, ara, no és el que voldríem. Això està clar i és obvi. Però el resultat d’ara no té per què ser el resultat final.” També va afegir que el projecte independentista es troba en l’escenari actual perquè es va començar “a despistar, a cometre molts errors rellevants”, encara que creu que la situació és reversible i no la veu com a definitiva.D’altra banda, l’expresident de la Generalitat i president de Junts, Carles Puigdemont, va reivindicar el procés participatiu del 9N i va assegurar que va ser “una resposta contundent a dècades de menysteniment a la voluntat democràtica del poble català”.