Trump elegeix la portaveu de la Casa Blanca més jove

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president electe dels EUA, Donald Trump, va designar la matinada d’ahir com a futura portaveu de la Casa Blanca Karoline Leavitt, de només 27 anys, que va exercir com a portaveu durant la seua campanya presidencial i va treballar al seu equip de comunicació durant el seu primer mandat. Quan el magnat assumeixi el càrrec el 20 de gener vinent, Leavitt es convertirà en la secretària de premsa més jove de la Casa Blanca. Trump la va definir com “intel·ligent” i “dura”. Durant la campanya electoral, Leavitt va destacar com una figura recurrent a les cadenes conservadores, defensant les polítiques i declaracions controvertides de Donald Trump. Es convertirà en el rostre de l’Administració Trump i respondrà a les preguntes dels periodistes en rodes de premsa.

L’elecció de Leavitt per al gabinet de Trump se suma a la d’altres figures controvertides com l’antivacunes Robert F. Kennedy Jr. per a secretari de Salut i el congressista Matt Gaetz com a fiscal general. Aquestes nominacions han provocat irritació en faccions tradicionals del Partit Republicà, i Trump ha col·locat aquests senadors en una posició incòmoda. D’ells depèn confirmar els seus nominats perquè assumeixin el càrrec, però si s’hi neguen, el magnat podria mobilitzar la base del partit en contra seu, costant-los fins i tot els seus escons, com ja va fer abans.