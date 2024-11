Boye, acompanyat per la cúpula de Junts, en el judici per blanqueig

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El macrojudici per blanqueig de capitals contra el narcotraficant gallec Sito Miñanco i unes altres 45 persones i 5 empreses va arrancar ahir a l’Audiència Nacional marcat, entre altres coses, per l’acusació contra Gonzalo Boye, advocat de Carles Puigdemont. La cúpula de Junts va acompanyar el lletrat i va afirmar que aquesta és una “causa política”. Boye també va insistir que el judici contra ell es basa en una acusació “totalment especulativa”. El fiscal demana per a l’advocat 9 anys i 9 mesos de presó més una multa de 2,7 milions pels delictes de blanqueig i falsificació de document oficial.

El portaveu de Junts, Josep Rius, va denunciar “un muntatge amb clares motivacions polítiques” i va dir que “tothom sap que aquest judici no se celebraria si Boye no fos advocat de Puigdemont”.

Gonzalo Boye, que va exercir d’advocat de Miñanco, va aportar registres migratoris per avalar la seua defensa, que es basa entre altres punts que no es va reunir a Madrid amb el narcotraficant gallec i l’empresari Manuel Pedro González. Segons els documents oficials, en les dates en les quals segons la Fiscalia s’hauria produït aquesta cita, González era a Colòmbia. A més, un informe pericial confirmat per la Guàrdia Civil avala que Miñanco era a Algesires i a Marbella els mateixos dies. Amb aquests documents, Boye intenta desmuntar el relat de l’acusació, després del seu processament per la presumpta participació en l’operatiu orquestrat amb l’objectiu de recuperar 889.620 euros que la Policia havia confiscat a membres de l’organització de Miñanco a l’aeroport de Madrid el febrer del 2017. Segons la investigació, els narcotraficants haurien contactat amb l’advocat de Puigdemont i amb un altre lletrat perquè elaboressin documents falsos que justifiquessin l’origen legal dels diners.

En l’arrancada del judici, el cap policial que va coordinar l’operació va ratificar aquest punt i va recordar que la investigació es va iniciar el 2016 quan van observar que Miñanco aprofitava que es trobava en règim obert al centre penitenciari d’Algesires –on complia una condemna per una altra causa de drogues– per reprendre la seua activitat delictiva.