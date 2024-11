Gisèle Pelicot denuncia que “és el judici de la covardia”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gisèle Pelicot, que durant una dècada va ser drogada pel seu marit i sotmesa a violacions de desenes d’homes, es va dirigir ahir per última vegada al tribunal que els jutja, on va assegurar que els arguments donats pels advocats de la defensa han convertit el procés en el “judici de la covardia”. “Amb tot el que he escoltat en aquesta sala, aquest és el judici de la covardia”, va assegurar després d’escoltar el testimoni de l’últim dels 51 acusats presents a la sala del tribunal de Vaucluse. La majoria d’ells van dir haver estat coaccionats o drogats ells mateixos en el moment en què es van produir les violacions. “He perdut deu anys de la meua vida que mai tornaran, mai, i aquesta cicatriu mai guarirà”, va recalcar Gisèle Pelicot, que sempre ha defensat que volia exposar el judici i els acusats amb l’objectiu d’ajudar altres víctimes de submissió química i abusos i ha utilitzat la seua pròpia violació múltiple per recalcar de nou que l’amenaça pot estar dins de casa.

“Moriràs en la mentida”, va cridar Caroline Darian, filla de Dominique Pelicot, mentre el seu pare prestava declaració en el judici contra cinquanta-un homes per la violació de la seua exdona.