El Govern central busca suports a contrarellotge per a la reforma fiscal

La comissió d’Hisenda del Congrés va aconseguir, ja entrada la matinada d’ahir, salvar per la mínima el projecte de llei que inclou un nou impost mínim global del 15% a les empreses multinacionals i part del seu paquet de mesures fiscals, encara que es van quedar fora la permanència dels gravàmens a banca i energètiques.

L’aprovació va arribar després que Hisenda aconseguir un acord in extremis amb ERC, BNG i EH Bildu per prorrogar un any més el gravamen a les grans energètiques via decret llei. Aquest requisit indispensable, negociat per les tres formacions en el temps de descompte, xoca directament amb un altre pacte al qual el Govern central va arribar amb Junts i amb què està d’acord el PNB, per deixar caure l’esmentat impost a les energètiques a final d’aquest mateix any. Hisenda, que a escasses 24 hores de la votació al Congrés per ratificar aquesta llei no compta encara amb els suports necessaris, va aclarir que l’acord amb Junts passa per “no gravar les empreses que mantinguin el seu compromís efectiu d’inversió per a la descarbonització”, la qual cosa inclouria les principals empreses energètiques.

A aquest complex puzle s’uneix també la posició de Podem, la secretària general del qual, Ione Belarra, va advertir que els seus vots al Congrés només estaran disponibles si la reforma fiscal manté l’impost a les elèctriques. Tenint en compte aquest context, podrien ser determinants els vots a favor de Coalició Canària i de l’exdiputat socialista José Luis Ábalos. Fonts del grup socialista donaven ahir per descomptat el primer, però no posen la mà al foc pel segon.

La negociació de les mesures fiscals ha generat tensió no només amb alguns dels socis parlamentaris habituals, sinó també en el si del Govern de coalició, ja que Sumar va mostrar el seu malestar per la manera en què s’ha portat la negociació.

La portaveu adjunta parlamentària de Sumar, Aína Vidal, va afirmar que al PSOE “de vegades se li oblida que no té la majoria absoluta” i quines són les prioritats a negociar, després que no tiressin endavant en comissió mesures pactades amb els socialistes com l’eliminació del règim fiscal de les socimis.

Per contra, entre l’esmenes aprovades en la comissió es van incloure els impostos al tabac i les vapejadores o apujar l’IRPF per a les rendes del capital superiors a 300.000 euros.

En queden fora la pujada de l’impost al dièsel i a les socimis

Les dificultats del Govern central per trobar suports parlamentaris en fiscalitat van fer que la comissió d’Hisenda decidís excloure de la seua reforma fiscal diverses mesures, com un augment fiscal per equiparar la tributació del gasoil no professional amb la gasolina, que costaria als lleidatans uns 40 milions d’euros a l’any, la pujada d’impostos a les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió en el Mercat Immobiliari (socimis) o gravar la sanitat privada. Aquestes esmenes poden tornar a debatre’s i votar en el ple del Congrés de demà, però atesos els malabars que està portant a terme el Govern central per intentar tirar endavant el seu pla fiscal no sembla probable.