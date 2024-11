Daniel Ortega reforma la Constitució per perpetuar-se al poder

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentat davant de l’Assemblea Nacional, controlada per l’oficialisme, un projecte per reformar la Constitució que amplia en un any el mandat presidencial, passant de cinc anys a sis, i li permet adoptar més competències, com a “coordinador” últim dels poders legislatiu i judicial.

A més, estableix, a l’article 133, que la Presidència de la República està integrada per un copresident i una copresidenta que s’elegeixen mitjançant el sufragi universal, igual, directe, lliure i secret, resultant electes els qui obtinguin la majoria relativa de vots.

Des de l’any 1997, el període presidencial és per 5 anys. Ortega, de 79 anys, culmina el seu cinquè mandat –i quart consecutiu– el 10 de gener del 2027. La Constitució nicaragüenca, a partir del 2014, permet la reelecció indefinida. Així mateix, val a dir que Ortega governa amb la seua esposa.