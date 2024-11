Junqueras dona per fet que tornarà al poder a Esquerra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expresident d’ERC i candidat a tornar a liderar el partit, Oriol Junqueras, va reforçar ahir la idea de veure’s guanyador en el congrés de dissabte vinent i va convidar les altres candidatures per liderar la formació a unir-s’hi. En l’acte central de la seua llista a Mataró, es va comprometre a “parlar d’un projecte compartit de país” amb la resta de candidatures si guanya el conclave. Va assegurar que els convocarà el mateix “dia 30 a la nit” i va apostar perquè ERC torni a ser un partit “fort i gran”, que “no exclogui ningú”. “Els demanem el mateix esperit, la mateixa convicció i generositat”, va subratllar. En aquest sentit, va estendre la mà a “tots els companys” de les altres llistes i va assegurar que “tenim per a ells una abraçada fraterna”. “Vosaltres sou dels nostres i nosaltres som dels vostres”, va afegir.

La candidata de Junqueras a la secretaria general d’ERC, Elisenda Alamany, va defensar que “aquest partit no es guanya amb pessimisme i atacant els companys”, i també va prioritzar armar una esquerra “gran” i que parli “del que interessa a la gent”. Es va mostrar convençuda que la llista de Junqueras, que ha reunit 2.600 avals, guanyarà.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també va acompanyar Junqueras i va demanar evitar una segona volta per escollir l’executiva nacional del partit. “Tinc un somni”, va afirmar, “i és que el meu partit i el meu país estiguin presidits per Oriol Junqueras”, va dir. Mentrestant, la candidata de Foc Nou a presidir ERC, Helena Solà, va defensar en un acte a Barcelona que la seua llista és l’“única regeneració possible” de cara al congrés dels republicans, al ser l’única que no té cap membre de l’actual executiva.

Les bases del partit estan cridades a votar dissabte vinent la nova executiva nacional del partit. Les votacions seran definitives si una de les tres candidatures en lliça aconsegueix més del 50% dels suports. En cas que no sigui així, el 14 de desembre tindrà lloc una segona volta per a la qual es podran teixir aliances.