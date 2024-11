Putin amenaça els EUA i Europa amb una nova cursa armamentística

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president rus, Vladímir Putin, ha amenaçat els EUA i Europa amb una nova cursa armamentística a l’anunciar la producció en sèrie d’una nova generació de míssils hipersònics que, segons el Kremlin, són capaços d’assolir en qüestió de minuts les principals capitals europees. “Ningú al món té ara per ara l’esmentat armament. Tard o d’hora també el tindran altres potències, però això serà ja demà o d’aquí a un any o dos”, va assegurar en una reunió amb representants del ministeri de Defensa i de la indústria militar i espacial russa.

Concretament, Putin ha aprovat la producció de míssils Oreshnik, que assoleixen els tres quilòmetres per segon, la qual cosa els converteix en indetectables per a les bateries antimíssils enemigues. Va reconèixer que no és una arma de destrucció massiva i, després d’advertir que té un abast de diversos milers de quilòmetres, va avançar que Moscou prosseguirà els assajos de l’esmentat míssil “en condicions de combat”.

Ucraïna denuncia que s’enviïn tropes nord-coreanes a Kursk i el Kremlin descarta mobilitzar més reservistes

Si bé Ucraïna continua sent el camp de batalla, l’advertència llançada per Putin sobre aquest armament va dirigida als EUA i al que el Kremlin anomena els seus “satèl·lits europeus”, per permetre a Kíiv l’ocupació de míssils de llarg abast contra territori rus. En aquest context, el comandant de les forces estratègiques russes, Serguei Karakaev, va elevar l’amenaça a l’assegurar que aquest tipus de míssils “poden colpejar objectius a tot Europa”. “L’ús massiu de l’esmentat tipus d’armament és comparable amb l’ús d’armes nuclears”, va garantir.

Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va reclamar als seus socis que uneixin forces per “respondre amb serietat” per evitar que Putin “expandeixi la guerra i senti les conseqüències reals de les seues accions”. “Quan algú comença a utilitzar altres països no només amb finalitats terroristes, sinó també per provar nous míssils mitjançant el terrorisme, es tracta sens dubte d’un crim internacional”, va denunciar.

La intel·ligència militar ucraïnesa va denunciar ahir que hi ha militars nord-coreans a la regió russa de Bélgorod. Això és especialment significatiu, perquè les tropes enviades per Pyongyang per donar suport a l’Exèrcit rus a Ucraïna fins ara només es trobaven a Kursk, enclavament que limita amb la regió ucraïnesa de Khàrkiv. Paral·lelament, el Kremlin ha descartat una segona onada de mobilització de reservistes per combatre a Ucraïna.